Amidžić najavio: Slovenija pokreće postupak za povrat PDV-a prevoznicima iz BiH

Slovenija je obavijestila ministra finansija u Savjetu ministara Srđana Amidžića da pokreće postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova reciprociteta za povrat PDV-a prevoznicima iz BiH, što predstavlja značajan korak ka njihovoj ravnopravnoj poziciji u zemljama EU.

Izvor: Srna/Milena Koprivica

Ministarstvo finansija Slovenije odgovorilo je Amidžiću povodom njegove inicijative za uspostavljanje recipročnosti u povratu PDV-a prevoznicima, saopšteno je iz Ministarstva finansija i trezora u Savjetu ministara.

Kako je navedno u zvaničnom dopisu, Slovenija će diplomatskim putem obavijestiti Ministarstvo finansija i trezora da potvrđuje ispunjenje uslova recipročnosti i utvrdiće datum od kojeg će se primjenjivati.

"Od tog datuma poreski obveznici registrovani u BiH imaće pravo da traže povrat PDV-a plaćenog u Sloveniji", navedeno je u dopisu.

Nakon zvanične potvrde, prevoznici BiH uskoro će moći da ostvare pravo na povrat PDV-a u Sloveniji.

Ovo predstavlja ključan korak u zaštiti prava prevoznika BiH i otvara put za ostvarivanje ravnopravnog tretmana u povratu PDV-a u državama EU, istaklu su iz Ministarstva finansija i trezora u Savjetu ministara.

U saopštenju se dodaje da je inicijativa Amidžića uslijedila nakon što nadležni iz Federacije BiH /FBiH/, ministar komunikacija i transporta Edin Forto i ministar spoljnih poslova Elmedin Konaković, nisu preduzeli neophodne korake za zaštitu interesa prevoznika BiH.

Iz Ministarstva očekuju da će slične odgovore uskoro pružiti i Grčka, Španija, Mađarska, Italija i Poljska, kojima je Amidžić uputio dopise, kako bi prevoznici BiH imali jednake mogućnosti za povrat PDV-a u zemljama EU.

Ministarstvo finansija i trezora u Savjetu ministara nastavlja aktivan dijalog sa zemljama EU kako bi zaštitilo prava i interese prevoznika BiH i obezbijedio ravnopravan tretman u međunarodnim finansijskim transakcijama.