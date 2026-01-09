Kada prokuvavanje pomaže, a kada ne: Agencija za bezbjednost hrane objavila preporuke o ispravnosti vode za piće

Agencija za bezbjednost hrane izdala je preporuke potrošačima o ispravnosti vode za piće, s obzirom na to da obilne kiše i brzo otapanje snijega mogu značajno uticati na zdravstvenu ispravnost i kvalitet vode za piće.

Izvor: Shutterstock

Poplavne vode često sadrže brojne polutante, uključujući bakterije, viruse i hemikalije iz različitih izvora, uključujući kanalizaciju, farme, hemikalije iz domaćinstava, industrijski otpad i slično, a neki od ovih kontaminanata mogu predstavljati rizik po zdravlje.

Voda za piće može biti hemijski i mikrobiološki kontaminirana u područjima zahvaćenim poplavama, te se preporučuje konzumiranje isključivo vode za koju postoje informacije da je bezbjedna za piće, saopšteno je iz Agencije.

Zamućenu vodu ili vodu koja je promijenila boju, kao i vodu lokalnih i individualnih izvorišta /javne slavine, izvori, bunari/ iz područja zahvaćenih poplavama ne treba piti, niti koristiti za pripremu hrane i ličnu higijenu.

Vodu za koju se sumnja da je mikrobiološki kontaminirana treba prokuvati i to najmanje minut ili je dezinfikovati hlornim preparatima, navode iz Agencije i dodaju da se pri dezinfekciji obavezno treba pridržavati uputstava za korištenje i doziranje dezinfekcionih preparata.

Ako se sumnja da je voda hemijski kontaminirana, prokuvavanje ili dezinfekcija nema nikakvog efekta, te se takva voda ne preporučuje za piće.

Pri pripremi i rukovanju hranom pridržavati se mjera lične i opšte higijene, uz obvezno korištenje zdravstveno ispravne vode za piće, a namirnice koje su na bilo koji način došle u kontakt s naplavnim ili otpadnim vodama u kući ili dvorištu obvezno baciti.

Potrošačima se preporučuje da, ukoliko je moguće, redovno prate informacije o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće koje objavljuju mjerodavne institucije, te da se pridržavaju izdatih preporuka i upozorenja s ciljem zaštite zdravlja.