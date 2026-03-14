Stanivuković o uklanjanju spomenika u Derventi: "To je naša obaveza i dug"

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković oštro je kritikovao republičke vlasti i rukovodstva Dervente povodom postojanja spomen-obilježja u obliku latiničnog slova "U" u naselju Modran.

On je poručio da se na ovakve pojave mora reagovati konkretnim institucionalnim potezima, a ne samo političkim izjavama.

Stanivuković je istakao da povratak i relativizacija simbola iz najmračnijih perioda istorije predstavlja ozbiljan i opasan problem za cijelo društvo. Upravo zbog toga, kako navodi, u proceduru su predložili usvajanje Zakona o zabrani promovisanja fašizma, nacizma, neonacizma i ustaštva.

„Reagovati se mora – ne izjavama, nego kroz institucije! Do danas nema konkretnog odgovora ni od republičkih vlasti, ali ni od samog gradonačelnika Dervente u vezi sa spornim obilježjem“, naglasio je Stanivuković.

Podsjećanje na posjetu Zorana Milanovića

U svojoj objavi, gradonačelnik Banjaluke se osvrnuo i na događaje iz 2023. godine, kada je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović posjetio Derventu i Modran. Stanivuković podsjeća da je Milanović tada izjavio kako Milorad Dodik dobro zna razlog njegove posjete, dok ga je lider SNSD-a ugostio na svom imanju i obezbijedio mu policijsku pratnju do samog događaja.

„Postavlja se logično pitanje: zašto SNSD ne reaguje djelima, već samo frazama? Ovo nije pitanje koje je nastalo danas – ono postoji godinama“, upitao je Stanivuković.

On je direktno prozvao gradonačelnika Dervente, koji dolazi iz redova SNSD-a, zbog nečinjenja po pitanju uklanjanja spornog spomenika. Stanivuković smatra da je to moralna obaveza i dug prema svima onima koji su položili živote braneći Derventu, Brod i ostale opštine Republike Srpske.