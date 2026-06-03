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Tragedija u Bihaću: Vozač poginuo nakon slijetanja automobila u Unu

Tragedija u Bihaću: Vozač poginuo nakon slijetanja automobila u Unu

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Vozač automobila poginuo je u Bihaću kada je vozilo sletjelo u kanal rijeke Une.

Vozač poginuo nakon slijetanja automobila u Unu Izvor: FENA

"Nesreća se dogodila u Ulici bedem u 14.40 časova", rekla je portparol Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Azra Malkić.

Na mjestu događaja intervenisali su pripadnici policije, vatrogasci i druge nadležne službe, a uviđaj je obavljen pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva.

Nekoliko okupljenih građana bezuspješno je pokušalo da pomogne vozaču automobila, prenose federalni mediji. 

(Srna)

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Tagovi

Bihać saobraćajna nesreća

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