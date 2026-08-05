Fragment rakete "Falkon 9" pao na Mjesec i napravio krater dubok tri metra

Fragment rakete "Falkon 9" kompanije "Spejs iks", težak oko četiri tone, udario je u površinu Mjeseca brzinom od gotovo 9.000 kilometara na čas i napravio novi krater.

Izvor: YouTube / The Launch Pad

Fragment upotrijebljene rakete "Falkon 9" kompanije "Spejs iks", težak oko četiri tone, udario je u površinu Mjeseca brzinom od gotovo 9.000 kilometara na čas, pri čemu je nastao novi krater, piše "Gardijan".

Prema navodima lista, fragment veličine manje kuće nalazio se u svemiru od prošle godine, nakon što je raketa ostala bez goriva i izgubila kontrolu.

BREAKING: VISUALS IMPACT ON THE MOON AFTER A FALCON ROCKET COLLIDES



A Falcon 9 rocket stage is about to collide with our natural satellite .



On August 5, 2026, at approximately 06:35 UTC, an upper stage of a Falcon 9 will hit.pic.twitter.com/uqpokGfKaE — World Updates (@Updatesofwworld)August 5, 2026

Astronomi su tek nedavno utvrdili da se dio rakete nalazi na putanji koja će završiti udarom u Mjesec.

Prema procjeni NASA-e, sudar je stvorio krater širok oko 18 metara i dubok približno tri metra.

Raketa "Falkon 9" lansirana je 15. decembra 2025. godine u misiji tokom koje je u svemir ponijela lunarni modul "Fajerflaj" i japanski aparat za spuštanje "Risajlens".

Ovakvi udari nisu neuobičajeni na Mjesecu, koji nema atmosferu koja bi usporila ili sagorjela objekte koji mu prilaze, zbog čega i manji fragmenti mogu ostaviti vidljive kratere na njegovoj površini.