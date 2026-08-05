Tramp tvrdi da će Ormuski moreuz biti uskoro otvoren

Ormuski moreuz biće otvoren za plovidbu vrlo brzo, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

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"Moreuz će biti otvoren vrlo brzo, ili će biti veoma teško pogođeni, a onda će moreuz biti otvoren", rekao je Tramp za "Foks njuz".

On je dodao da SAD vode veoma dobre razgovora sa Iranom, ali je izrazio žaljenje što Iran "ne voli to da prizna".

Tramp je nazvao pristup Islamske republike pregovorima "malo uznemirujućim".

"Napredujemo vrlo lijepo. Saznaćemo za 48 časova, ali to bi se moglo dogoditi sutra ili narednog dana. Postignut je veliki napredak", rekao je Tramp tokom razgovora sa novinarima prije nego što je otputovao iz Los Anđelesa.

Ranije je portal "Aksios" objavio, pozivajući se na izvore, da se SAD spremaju da danas objave privremene sporazume sa Iranom i Omanom o pitanju otvaranja Ormuskog moreuza.

(Srna)