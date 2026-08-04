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Brod sa više od 160 migranata se zapalio i počeo da tone: Jeziva drama u Lamanšu, pokrenuta međunarodna akcija

Brod sa više od 160 migranata se zapalio i počeo da tone: Jeziva drama u Lamanšu, pokrenuta međunarodna akcija

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Više od 160 migranata spaseno je u Lamanšu nakon što se njihov brod zapalio i počeo da tone. U brzoj međunarodnoj akciji izbjegnuta je tragedija i nema žrtava.

Brod sa više od 160 migranata se zapalio u Lamanšu Izvor: EPA/JALAL MORCHIDI

Više od 160 migranata spaseno je sa broda koji se zapalio tokom pokušaja prelaska Lamanša. Pet osoba sa istog plovila prihvatilo je pomoć još tokom prethodne noći, dok je preostalih 157 spaseno nakon što je jutros planuo motor i brod počeo brzo da se raspada.

Prema dosad dostupnim informacijama, niko nije poginuo. Spaseni će biti iskrcani u francuskom Bulonj sir Meru (Boulogne-sur-Mer) i predati nadležnim službama.

Brod je pokušavao da pređe Lamanš u blizini Bulonj sir Mera. Francuske spasilačke službe stigle su do njega još tokom noći, kada je pet osoba zatražilo pomoć. Ostali putnici tada su odbili evakuaciju i nastavili plovidbu prema Velikoj Britaniji.

Situacija se dramatično pogoršala ujutru, kada se u francuskoj zoni traganja i spasavanja zapalio motor. Plovilo je nakon toga počelo vrlo brzo da tone, pa je pokrenuta velika francusko-britanska spasilačka akcija.

U akciji učestvovali francuski i britanski brodovi

Na mjesto događaja poslato je više francuskih spasilačkih plovila, helikopter francuske mornarice, brodovi britanskih graničnih snaga i čamac britanske službe za spasavanje na moru (RNLI).

RNLI je potvrdio da je njihov čamac iz Istborna (Eastbourne) isplovio oko 6 sati. Britanska Agencija za pomorsku i obalsku stražu saopštila je da se nesreća dogodila u francuskoj zoni traganja i spasavanja, te da britanska plovila pomažu francuskim službama.

Francuske vlasti su objavile da je nakon požara spaseno ukupno 157 ljudi. Francuski mornarički spasilački brod preuzeo je 30 osoba, drugo francusko plovilo 73, dok su britanski brodovi spasli još 54 osobe.

Svih 157 osoba biće tokom poslijepodneva iskrcano u Bulonj sir Meru. Kada se pribroji pet osoba spasenih tokom prethodne noći, sa istog plovila su ukupno spasene 162 osobe.

Zasad nema informacija o poginulima ni nestalima. Francuske vlasti nisu objavile detalje o mogućim povredama spasenih.

 (Index/MONDO)

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Lamanš migranti

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