Osiguranje odbilo pokriti štetu na vozilu NSRS: Troškove snosi Anja Ljubojević, pokrenut postupak zbog obijesne vožnje

Osiguravajuća kuća zvanično je odbila da isplati štetu na skupocjenom službenom vozilu koje je 6. juna 2026. godine slupala Anja Ljubojević, tadašnja potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske.

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Zbog sumnje na vožnju pod dejstvom alkohola, troškovi popravke pašće na njen teret, dok se pred Osnovnim sudom u Banjaluci suočava sa optužbama za obijesnu vožnju.

Iako su službena vozila Narodne skupštine predmet kasko osiguranja, zahtjev za odštetu je odbačen. Iz ove institucije je za "Nezavisne novine" potvrđeno da osiguranik gubi prava iz osiguranja ukoliko se analizom krvi ili drugom metodom utvrdi da nivo alkohola prelazi zakonski dozvoljenu granicu.

Slupani Audi, proizveden i nabavljen 2025. godine, trenutno je predmet procjene ovlaštenog vještaka kako bi se utvrdila njegova vrijednost prije nezgode. S obzirom na to da osiguranje ne pokriva štetu, pravila nalažu da teret popravke snosi lice koje je štetu i prouzrokovalo.

U zvaničnom odgovoru iz NS RS precizirano je da se šteta u ovakvim slučajevima naplaćuje od počinioca, a novčana sredstva utvrđena procjenom vještaka uplaćuju se direktno na račun trezora Republike Srpske.

Pored finansijskog tereta za popravku gotovo novog automobila, Ljubojevićeva će odgovarati i prekršajno. Osnovni sud u Banjaluci potvrdio je da je krajem juna zaprimio zahtjev za pokretanje postupka u kojem se ona tereti za obijesnu vožnju, i to u skladu sa izmjenama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH koje su stupile na snagu samo nekoliko dana prije nezgode.

Prema novim odredbama, obijesnom vožnjom smatra se upravljanje vozilom sa koncentracijom alkohola većom od 1,50 grama po kilogramu, ili pod uticajem narkotika i drugih psihoaktivnih supstanci, pri čemu je sama poslanica u javnosti ranije izjavila da je te noći popila „par pića“. Iz suda za sada nisu saopštili tačne rezultate vještačenja krvi i urina, ističući da bi iznošenje tih informacija prije izvođenja dokaza moglo uticati na tok i ishod sudskog procesa.

Iako sud tek treba da zakaže usmeni pretres i donese odluku o sankciji, zakon je vrlo jasan kada su u pitanju kazne za ovakve prekršaje kojima je izazvana saobraćajna nezgoda. Prestupniku po slovu zakona prijeti novčana kazna u iznosu od 3.000 do 5.000 konvertibilnih maraka, uz obavezno izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od devet mjeseci i upisivanje četiri kaznena boda.

Podsjećamo, Ljubojevićeva je zvanično razriješena dužnosti potpredsjednice parlamenta 16. juna ove godine, nakon što je podnijela ostavku na izričit zahtjev predsjednika SNSD-a Milorada Dodika.