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Nevjerovatno otkriće u Španiji: Uređivali plažu, pa iskopali rimsku boginju staru dva milenijuma

Nevjerovatno otkriće u Španiji: Uređivali plažu, pa iskopali rimsku boginju staru dva milenijuma

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Mermerna glava statue rimske boginje Venere, stara oko 2.000 godina, otkrivena je tokom zemljanih radova na plaži u gradu Alikanteu, u Španiji, objavio je "Pais".

Na plaži u Alikanteu pronađena mermerna glava boginje Venere stara 2.000 godina Izvor: Facebook/Gradska uprava Alikantea

List navodi da su glavu pronašli radnici koji su radili na uređenju plaže.

Oni su primijetili dobro očuvanu mermernu glavu među kamenjem i građevinskom zemljom, nakon čega su radovi obustavljeni i pozvani su arheolozi.

"Radnici su napravili grešku, nisu obavijestili nadležnu arheološku organizaciju. Međutim, brzo su obustavili rad i prijavili nalaz", rekao je za "Pais" šef uprave za kulturnu baštinu Alikantea Hose Manuel Perez Burgos.

On je dodao da je glava Venere u dobrom stanju, sa jedva primjetnim tragovima dva zavrtnja u gornjem dijelu i blagim oštećenjima na nosu i bradi.

Mermerna glava teži 14 kilograma, visoka je 22,2 centimetra, a široka 19,8 centimetara.

Stručnjaci procjenjuju da datira iz prvog ili drugog vijeka nove ere.

Preliminarne informacije ukazuju na to da je mermerna glava bila dio veće skulpture. Glava se trenutno čuva u Muzeju savremene umjetnosti u Alikanteu, gdje stručnjaci sprovode detaljan pregled i čišćenje.

Vlasti planiraju da jedinstveni nalaz izlože javnosti do kraja godine, a nakon toga će biti donesena odluka gdje će biti izložena u okviru stalne muzejske postavke.

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Tagovi

arheologija Španija otkriće

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