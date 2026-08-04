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Ekstremne temperature ugrožavaju radnike: Sindikat zahtijeva uvođenje propisa, obustave rada i stroge kazne

Ekstremne temperature ugrožavaju radnike: Sindikat zahtijeva uvođenje propisa, obustave rada i stroge kazne

Autor Dušan Volaš
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Savez sindikata Republike Srpske zatražio je od resornog ministarstva hitno donošenje obavezujućeg pravilnika o zaštiti radnika na otvorenom tokom ekstremnih vrućina.

Sindikat traži hitan pravilnik za rad na otvorenom Izvor: Shutterstock

Iz ovog saveza poručuju da je neophodno bez odgađanja pokrenuti postupak izrade dokumenta koji će na jedinstven, obavezujući i primjenjiv način urediti organizaciju rada i zaštitu zdravlja radnika.

Zahtijeva se propisivanje preciznih temperaturnih pragova, obaveznih režima rada u zavisnosti od toplotnog opterećenja, te graničnih uslova u kojima se rad mora privremeno obustaviti. Takođe, sindikat insistira na preraspodjeli radnog vremena i zabrani obavljanja najtežih fizičkih poslova tokom najvećeg toplotnog udara, osim u vanrednim situacijama, uz obezbjeđivanje redovnih pauza, dovoljnih količina pitke vode, prostora za rashlađivanje i odgovarajuće zaštitne opreme.

Iz Sindikata ukazuju da temperature koje dostižu i prelaze 40 stepeni Celzijusovih predstavljaju svakodnevicu za hiljade zaposlenih u građevinarstvu, niskogradnji, poljoprivredi, šumarstvu i komunalnim djelatnostima, koji su izloženi direktnom suncu i riziku od toplotnog stresa.

Trenutne preporuke, kako napominju, nisu obavezujuće i ne pružaju stvarnu zaštitu, dok Inspektorat nema dovoljno jasan pravni osnov da u ovakvim situacijama efikasno naredi obustavu rada. Zbog toga se traže jasna ovlaštenja inspekcijskih organa i stroge prekršajne sankcije za poslodavce koji ne primjenjuju propisane mjere.

"Zaštita života i zdravlja radnika ne smije da zavisi od procjene ili dobre volje poslodavca. Ona mora biti uređena jasnim, obavezujućim i primjenjivim pravilima koja će važiti jednako za sve", poručili su iz Saveza.

Apeluju da se u najkraćem roku formira radna grupa koju bi činili predstavnici ministarstva, sindikata, poslodavaca, inspektorata, Instituta za javno zdravstvo i stručnjaci iz oblasti medicine rada kako bi se ova oblast konačno uredila na jasan i sistematski način.

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Tagovi

radnici Savez sindikata zaštita na radu vrućine

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