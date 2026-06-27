Koja su prava radnika tokom velikih vrućina? Evo šta poslodavci u Republici Srpskoj moraju da obezbijede

Visoke temperature otežavaju rad na otvorenom, ali i u zatvorenim prostorima. Provjerili smo šta propisuje Zakon o zaštiti na radu Republike Srpske i koje su obaveze poslodavaca tokom toplotnih talasa.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Toplotni talas koji je zahvatio Evropu ponovo je otvorio pitanje kakva prava imaju radnici tokom ekstremno visokih temperatura i da li poslodavci mogu biti primorani da obustave rad kada živa u termometru pređe 35 ili čak 40 stepeni.

Iako mnogi vjeruju da zakon propisuje maksimalnu temperaturu za rad, takva odredba u Republici Srpskoj ne postoji.

Zakon o zaštiti na radu Republike Srpske ne određuje temperaturu na kojoj se rad mora prekinuti, bilo da je riječ o radu na otvorenom ili u zatvorenim prostorijama. To znači da ne postoji zakonska granica iznad koje je poslodavac obavezan da obustavi rad.

Međutim, to ne znači da poslodavci nemaju obaveze.

Naprotiv, zakon ih obavezuje da zaposlenima obezbijede bezbjedne i zdrave uslove rada, da procijene sve rizike na radnom mjestu i preduzmu mjere koje će zaštititi život i zdravlje radnika.

Izvor: Stefan Stojanović

U praksi to podrazumijeva organizovanje rada na način koji će smanjiti izloženost visokim temperaturama, naročito tokom dana kada je sunčevo zračenje najintenzivnije.

Tokom prethodnih godina, iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske više puta su apelovali na poslodavce da prilagode organizaciju rada za vrijeme toplotnih talasa.

Među preporukama su preraspodjela radnog vremena, izvođenje najtežih fizičkih poslova u jutarnjim ili večernjim časovima, obezbjeđivanje češćih pauza, dovoljne količine pitke vode, kao i zaštite od direktnog sunčevog zračenja kada god je to moguće.

Ministarstvo je ranije navodilo i da se kao stručna smjernica može koristiti međunarodni standard ISO 7243, koji se odnosi na procjenu opterećenja organizma toplotom tokom rada.

Važno je naglasiti da su ovo preporuke, a ne zakonski obavezujuće mjere.

Ipak, ukoliko poslodavac ne obezbijedi bezbjedne uslove rada i zbog toga dođe do ugrožavanja zdravlja zaposlenih ili povrede na radu, može snositi odgovornost u skladu sa propisima iz oblasti zaštite na radu.

Zbog toga stručnjaci ističu da zaštita radnika tokom velikih vrućina ne zavisi samo od temperature vazduha, već i od vrste posla, fizičkog napora, trajanja izloženosti suncu, vlažnosti vazduha i mogućnosti da se radnicima omoguće odmor, rashlađivanje i hidratacija.