"Zahtijevamo protjerivanje Marokanaca, ovo je invazija": Gradonačelnik španskog grada se obratio oštrom porukom

Gradonačelnik španske enklave apelovao je na Evropski parlament da hitno reaguje. On je nezapamćeni dolazak desetina hiljada Marokanaca nazvao invazijom i zatražio strožu kontrolu granica.

Izvor: Juan Carlos Lucas / Zuma Press / Profimedia

Gradonačelnik Seute, Huan Hesus Vivas, opisao je masovni ulazak desetina hiljada ljudi iz Maroka u tu špansku enklavu kao "invaziju" i zatražio hitan povratak migranata koji su tamo ostali nakon događaja od prošle nedjelje.

Vivas je u četvrtak govorio pred Odborom za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove Evropskog parlamenta, na saslušanju sazvanom nakon što je u Seutu morskim putem ušlo oko 80.000 migranata, što se smatra jednom od najvećih migrantskih kriza u istoriji Evropske unije, prenosi "Euronews".

"Invazija na grad veličine Seute"

Vivas je svoj odabir riječi objasnio pozivanjem na rječničku definiciju.

"Prema rječniku Kraljevske španske akademije, druga definicija invazije odnosi se na neuobičajeno ili neregularno zauzimanje nekog mjesta. Upravo se to dogodilo 30. i 31. jula, kada je u naš grad ušlo oko 80.000 ljudi, što je jednako cjelokupnom stanovništvu Seute", rekao je Vivas poslanicima Evropskog parlamenta.

Istakao je da je taj događaj doveo u pitanje integritet Seute, Španije i cijele Evropske unije. Španska vlada odbila je da učestvuje na sjednici, a Evropsku komisiju predstavljao je komesar za migracije Magnus Bruner.

Posljedice krize i prekapacitirani centri

Iako se većina migranata u međuvremenu vratila u Maroko, gradonačelnik je naglasio da je kriza ostavila traume u gradu.

"Suočili smo se sa humanitarnom krizom ogromnih razmjera, koju su pratili narušavanje javnog reda i ozbiljan rizik za javnu bezbjednost", izjavio je on.

Vivas je dodao da se u lokalnim prihvatnim centrima, koji su trenutno prekapacitirani, još uvijek nalazi između 3.000 i 5.000 migranata.

"To nam nipošto ne dozvoljava da kažemo kako se život u gradu vratio u normalu za naše građane", rekao je.

Napomenuo je da tačan broj preostalih migranata nije objavljen zbog nedostatka resursa za njihovo evidentiranje.

Vidi opis "Zahtijevamo protjerivanje Marokanaca, ovo je invazija": Gradonačelnik španskog grada se obratio oštrom porukom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Lucía DIAZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Lucía DIAZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Lucía DIAZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Lucía DIAZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Lucía DIAZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Zahtjev za hitnim protjerivanjem

Ponovio je zahtjeve za strožom kontrolom granica i hitnim povratkom onih koji su u grad ušli ilegalno.

"Zahtijevamo hitno protjerivanje Marokanaca koji su u naš grad ušli ilegalno i koji su još uvijek ovdje", poručio je Vivas.

Pritom je pojasnio da se maloljetnici bez pratnje mogu vratiti u zemlju porijekla isključivo uz sopstveni pristanak.

Na pitanje jednog poslanika, Vivas je odgovorio da nema informacija o tome da li su tokom krize u Seutu ušli i džihadisti koji su ranije protjerani iz Evrope. "Lokalne vlasti ne znaju ima li džihadista među onima koji su ušli", dodao je.

Prethodna upozorenja Madridu

Vivas je rekao da je Seuta i prije prošlonedjeljnog talasa upozoravala španske vlasti na sve veći broj ilegalnih dolazaka iz Maroka.

"Obavijestili smo ministarstva o situaciji u kojoj se nalazimo i ukazali na alarmantan porast broja dolazaka", kazao je on.

Naveo je i da grad nije uspio da uspostavi kontakt sa marokanskim vlastima jer su one odbile saradnju. "Postalo je očigledno da je naša granica propusna i ranjiva", zaključio je gradonačelnik.

(Mondo.rs)