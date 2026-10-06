Potpuni haos u Francuskoj: Ulice gore, policija jednom demonstrantu izbila oko, drugi ostao bez šake (Video)

Od početka protesta povrijeđeno više od 700 policajaca, a uhapšeno je više od 6.000 ljudi. Povrijeđeno je i 215 tinejdžera.

Izvor: X/@InfosFrancaises/@LucAuffret

Veliki protesti učenika i studenata nastavljeni su u utorak širom Francuske, a na ulice su izašle desetine hiljada ljudi. Demonstracije se održavaju u više od 30 gradova, dok je nastava potpuno ili djelimično obustavljena u gotovo 900 srednjih škola, navodi Le Monde u svom praćenju protesta uživo.

Prema procjeni francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, na protestima širom zemlje do ranog popodneva učestvovalo je oko 86.000 ljudi, ne računajući Pariz i njegovu okolinu. U glavnom gradu očekuje se između 20.000 i 40.000 demonstranata.

Protesti su počeli prošlog mjeseca u pariskom regionu, kada su srednjoškolci počeli da traže bolje uslove u školama. Pokret se ubrzo proširio na ostatak zemlje, a učenicima su se pridružili studenti, roditelji, nastavnici i sindikati.

Učenici se žale na dotrajale školske zgrade, nedostatak nastavnika, prevelika odjeljenja i duge školske dane. Učenički sindikat traži i deset milijardi evra za hitnu obnovu škola, otvaranje 150.000 mjesta u visokom obrazovanju, kao i masovno zapošljavanje nastavnika.

Francusko Ministarstvo obrazovanja objavilo je da je nastava potpuno ili djelimično obustavljena u 891 školi. Organizatori iz učeničkog sindikata iznose znatno veće brojke i tvrde da je blokirano ili zatvoreno oko 1.800 srednjih škola i 90 odsto univerziteta.

Sukobi sa policijom

Protesti su u nekoliko gradova prerasli u sukobe sa policijom. U Renu je policija protiv demonstranata upotrijebila vodene topove, dok su u Lionu gorjele barikade, a prema policajcima je ispaljivan vatromet. Do naguravanja i sukoba došlo je i u Strazburu.

Napetosti traju već danima. Ministar unutrašnjih poslova Loran Ninjez rekao je da je od početka protesta povrijeđeno više od 700 policajaca, a uhapšeno je više od 6.000 ljudi. Povrijeđeno je i 215 tinejdžera.

Répression brutale à Lyon où la manifestation est toujours aussi massive et déterminée @Bismuthback https://t.co/CBn9LYP3DR — Marcel (@realmarcel1)October 6, 2026

Jedan petnaestogodišnjak u ponedjeljak je ostao bez šake nakon eksplozije policijske šok-granate, dok je drugi mladić ranije izgubio oko nakon što ga je pogodio gumeni metak.

Zbog postupanja policije reagovala je i francuska Nacionalna savjetodavna komisija za ljudska prava. Izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog, kako navodi, nesrazmjerne upotrebe sile, te pozvala vlasti na smirivanje situacije i dijalog sa učesnicima protesta.

BLOCUS / LYCÉES : Des affrontements éclatent entre manifestants et policiers à Lyon. #BlocusLycéeshttps://t.co/yySVTzUDfX — Infos Françaises (@InfosFrancaises)October 6, 2026

Vlada najavila promjene

Premijer Sebastijan Lekornu zatražio je od ministara da odgovore na glavne zahtjeve učenika. Vlada bi trebalo da razmotri bolju organizaciju zamjena za odsutne nastavnike, dužinu školskog dana, duže pauze za ručak i obnovu dotrajalih školskih objekata.

Ministri bi prve prijedloge trebalo da predstave do kraja oktobra, a Ministarstvo obrazovanja pokrenulo je i nacionalno savjetovanje u kom srednjoškolci mogu da predlože promjene u obrazovnom sistemu.

(Mondo.rs)