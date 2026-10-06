logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potpuni haos u Francuskoj: Ulice gore, policija jednom demonstrantu izbila oko, drugi ostao bez šake (Video)

Potpuni haos u Francuskoj: Ulice gore, policija jednom demonstrantu izbila oko, drugi ostao bez šake (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Od početka protesta povrijeđeno više od 700 policajaca, a uhapšeno je više od 6.000 ljudi. Povrijeđeno je i 215 tinejdžera.

Haos u Francuskoj zbog protesta Izvor: X/@InfosFrancaises/@LucAuffret

Veliki protesti učenika i studenata nastavljeni su u utorak širom Francuske, a na ulice su izašle desetine hiljada ljudi. Demonstracije se održavaju u više od 30 gradova, dok je nastava potpuno ili djelimično obustavljena u gotovo 900 srednjih škola, navodi Le Monde u svom praćenju protesta uživo.

Prema procjeni francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, na protestima širom zemlje do ranog popodneva učestvovalo je oko 86.000 ljudi, ne računajući Pariz i njegovu okolinu. U glavnom gradu očekuje se između 20.000 i 40.000 demonstranata.

Protesti su počeli prošlog mjeseca u pariskom regionu, kada su srednjoškolci počeli da traže bolje uslove u školama. Pokret se ubrzo proširio na ostatak zemlje, a učenicima su se pridružili studenti, roditelji, nastavnici i sindikati.

Učenici se žale na dotrajale školske zgrade, nedostatak nastavnika, prevelika odjeljenja i duge školske dane. Učenički sindikat traži i deset milijardi evra za hitnu obnovu škola, otvaranje 150.000 mjesta u visokom obrazovanju, kao i masovno zapošljavanje nastavnika.

Francusko Ministarstvo obrazovanja objavilo je da je nastava potpuno ili djelimično obustavljena u 891 školi. Organizatori iz učeničkog sindikata iznose znatno veće brojke i tvrde da je blokirano ili zatvoreno oko 1.800 srednjih škola i 90 odsto univerziteta.

Sukobi sa policijom

Protesti su u nekoliko gradova prerasli u sukobe sa policijom. U Renu je policija protiv demonstranata upotrijebila vodene topove, dok su u Lionu gorjele barikade, a prema policajcima je ispaljivan vatromet. Do naguravanja i sukoba došlo je i u Strazburu.

Napetosti traju već danima. Ministar unutrašnjih poslova Loran Ninjez rekao je da je od početka protesta povrijeđeno više od 700 policajaca, a uhapšeno je više od 6.000 ljudiPovrijeđeno je i 215 tinejdžera.

Jedan petnaestogodišnjak u ponedjeljak je ostao bez šake nakon eksplozije policijske šok-granate, dok je drugi mladić ranije izgubio oko nakon što ga je pogodio gumeni metak.

Zbog postupanja policije reagovala je i francuska Nacionalna savjetodavna komisija za ljudska prava. Izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog, kako navodi, nesrazmjerne upotrebe sile, te pozvala vlasti na smirivanje situacije i dijalog sa učesnicima protesta.

Vlada najavila promjene

Premijer Sebastijan Lekornu zatražio je od ministara da odgovore na glavne zahtjeve učenika. Vlada bi trebalo da razmotri bolju organizaciju zamjena za odsutne nastavnike, dužinu školskog dana, duže pauze za ručak i obnovu dotrajalih školskih objekata.

Ministri bi prve prijedloge trebalo da predstave do kraja oktobra, a Ministarstvo obrazovanja pokrenulo je i nacionalno savjetovanje u kom srednjoškolci mogu da predlože promjene u obrazovnom sistemu.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Francuska protesti

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ