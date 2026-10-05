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Protesti učenika stigli i do Belgije: Demonstracije u Liježu prerasle u vandalizam i požare

Protesti učenika stigli i do Belgije: Demonstracije u Liježu prerasle u vandalizam i požare

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Protesti učenika zbog uslova u obrazovanju proširili su se iz Francuske na Belgiju, gdje su demonstracije u regionu Liježa prerasle u vandalizam, požare i hapšenja.

Protesti učenika stigli do Belgije: U Liježu uhapšeno 16 osoba Izvor: FRED TANNEAU / AFP / Profimedia

Više stotina učenika okupilo se ispred škola širom Liježa, gdje su blokirali ulaze i marširali kroz grad. Prodavnice u centru grada ostale su zatvorene iz predostrožnosti, dok su demonstranti pokušali da oštete prozore na Institutu Sen-Mišel.

Lokalni mediji navode da je policija uhapsila 16 osoba.

Kod pojedinih demonstranata pronađene su staklene flaše i tkanina koji su mogli biti iskorišteni za pripremu Molotovljevih koktela, iako nisu pronađene zapaljive supstance.

Vatrogasne službe intervenisale su zbog zapaljenih skutera u obližnjim mjestima Erstal i Šene.

Nemiri su uslijedili nakon višednevnih protesta učenika širom Francuske, gdje su demonstracije počele sredinom septembra zbog nedostatka prosvjetnih radnika, pretrpanih učionica, dotrajalih školskih zgrada i dužine časova.

Učenici u Belgiji iznijeli su slične probleme, ali protestuju i zbog lokalnih reformi obrazovanja, većih troškova javnog prevoza i rasta školarina.

(Mondo)

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protesti učenici Belgija Francuska

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