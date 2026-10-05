Protesti učenika stigli i do Belgije: Demonstracije u Liježu prerasle u vandalizam i požare

Protesti učenika zbog uslova u obrazovanju proširili su se iz Francuske na Belgiju, gdje su demonstracije u regionu Liježa prerasle u vandalizam, požare i hapšenja.
Više stotina učenika okupilo se ispred škola širom Liježa, gdje su blokirali ulaze i marširali kroz grad. Prodavnice u centru grada ostale su zatvorene iz predostrožnosti, dok su demonstranti pokušali da oštete prozore na Institutu Sen-Mišel.
Lokalni mediji navode da je policija uhapsila 16 osoba.
Kod pojedinih demonstranata pronađene su staklene flaše i tkanina koji su mogli biti iskorišteni za pripremu Molotovljevih koktela, iako nisu pronađene zapaljive supstance.
Vatrogasne službe intervenisale su zbog zapaljenih skutera u obližnjim mjestima Erstal i Šene.
Nemiri su uslijedili nakon višednevnih protesta učenika širom Francuske, gdje su demonstracije počele sredinom septembra zbog nedostatka prosvjetnih radnika, pretrpanih učionica, dotrajalih školskih zgrada i dužine časova.
Učenici u Belgiji iznijeli su slične probleme, ali protestuju i zbog lokalnih reformi obrazovanja, većih troškova javnog prevoza i rasta školarina.
(Mondo)