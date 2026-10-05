Šok-bomba otkinula šaku učeniku na protestu ispred škole: Horor u Francuskoj, sukobi se ne smiruju

Dječaku iz Lansa je šok-bomba otkinula šaku tokom protesta u Francuskoj.

Izvor: Muhammed Said Tako / AFP / Profimedia

Na masovnim protestima u Francuskoj je dječaku (15) iz Lansa šok-bomba otkinula šaku, piše "BFM TV". Incident se dogodio danas prepodne oko 11 časova tokom blokade srednje stručne škole "Ogust Behal".

Mladić je, prema prvim informacijama, podigao policijsku šok-bombu sa zemlje nakon čega je ona eksplodirala u njegovoj ruci i otkinula mu šaku. On je hitno prevezen u bolnicu i na svu sreću nije u životnoj opasnosti.

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Prema dosad poznatim informacijama, u današnjoj blokadi škole u Lansu, ispred koje se dogodio incident sa maloljetnim dječakom, učestvovalo je između 200 i 250 učenika. Dio okupljenih učenika je policiju gađao pirotehničkim sredstvima.

Hitno se ovim povodom oglasio i gradonačelnik Lana Silver Rober. Pozvao je na smirivanje strasti, apelovao je na obustavu blokada i protesta u kojima se učenici obračunavaju sa policijom i izrazio je žaljenje zbog povreda dječaka koji je podigao šok-bombu koja mu je otkinula šaku.

Zbog ovog incidenta, škola "Ogust Behal" je saopštila da prelazi na nastavu na daljinu. Organizovana je i psihološka podrška učenicima i svim zaposlenima usred masovnih protesta širom zemlje.

Protesti u Francuskoj

Izvor: Horcajuelo guillaume/EPA

Da podsjetimo, u Francuskoj su krajem septembra izbili masovni protesti zbog velike krize u obrazovnom sistemu i najavljenih mjera štednje vlade koja je najavila smanjenje budžeta za mnoge javne službe. Prve proteste pokrenuli su učenici srednjih škola i studenti, a pridružili su im se nastavnici i ostali zaposleni u javnom sektoru.

Protesti su ubrzo eskalirali i proširili se širom zemlje. Dosad je uhapšeno više od 5.000 ljudi od čega maloljetnici čine oko 85 odsto, a povrijeđeno je više stotina ljudi.

(Mondo)