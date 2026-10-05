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Sančez raspisao vanredne parlamentarne izbore: Odluka donijeta u jeku žestoke krize u Španiji

Sančez raspisao vanredne parlamentarne izbore: Odluka donijeta u jeku žestoke krize u Španiji

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Premijer Španije Pedro Sančez raspisao je vanredne parlamentarne izbore za 29. novembar.

Sančez raspisao vanredne parlamentarne izbore u Španiji Izvor: Shutterstock

Španski premijer Pedro Sančez objavio je na vanrednoj konferenciji za medije da će se vanredni parlamentarni izbori u Španiji održati 29. novembra, iako su prvobitno bili planirani za ljeto 2027. godine.

Ova odluka uslijedila je nakon što je parlament odbacio njegov paket mjera za rješavanje stambene krize. Sančez je izbore predstavio kao ključan izbor između "nastavka napretka" sa njegovom progresivnom vladom i nazadovanja pod potencijalnom koalicijom desničarskih stranaka (PP i Vox).

Šta je pokrenulo političku krizu?

Povod za masovne proteste i politički potres bilo je nasilno izbacivanje 87-godišnje penzionerke Marikarmen Abaskal iz stana u Madridu u kom je živjela 70 godina. Nakon što je investiciona kompanija preuzela zgradu, stanarina je sa 500 skočila na čak 2.650 evra, što je bilo nemoguće platiti od penzije koja iznosi 1.350 evra.

Prizor u kom staricu na nosilima i uz pratnju policije iznose iz doma pokrenuo je talas demonstracija širom zemlje, u Madridu, Barseloni, Sevilji i drugim gradovima.

Kao odgovor, Sančezova vlada pokušala je hitno da zabrani sve deložacije do 2030. godine, ali mjera nije prošla u parlamentu u kom vladajuća koalicija nema većinu.

(Mondo.rs)

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