Protesti zbog stambene krize: Desetine hiljada ljudi na ulicama Španije

Desetine hiljada ljudi izašle su na ulice Madrida i drugih španskih gradova, tražeći rješavanje rastuće stambene krize nakon što je opozicija odbacila mjere Vlade.
Pojedini demonstranti nosili su plakate kojima se poziva na generalni štrajk nakon što su mjere predviđene za rješavanje situacije zbog iseljenja 87-godišnje žene u Madridu i drugih stambenih pitanja odbijene juče u parlamentu.
Kako javljaju španski mediji, premijer Pedro Sančez bi mogao da raspiše vanredne izbore za novembar nakon što zakon nije usvojen.
U jugoistočnom gradu Valensiji demonstranti su se danas sukobili sa policijom, koja je ispalila gumene metke i suzavac kako bi razbila proteste.
Oko 30 demonstranata uspjelo je da uđe u Grad umjetnosti i nauke, značajnu kulturnu zgradu u gradu, prije nego što ih je policija izbacila.
Ostale demonstracije u 50 španskih gradova bile su mirne.
Iz Vlade Španije danas je saopšteno da je oko 70.000 demonstranata učestvovalo u demonstracijama u Madridu.
Masovni protesti povodom stambene krize počeli su u Madridu prošle sedmice nakon što je 87-godišnja žena izbačena iz iznajmljenog stana u kojem je živjela duže od 70 godina.
Vlada je, kao odgovor, usvojila dva dekreta sa mjerama za zaštitu stanara, ali ih je parlament odbio.
(Srna)