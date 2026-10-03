Protesti zbog stambene krize: Desetine hiljada ljudi na ulicama Španije

Desetine hiljada ljudi izašle su na ulice Madrida i drugih španskih gradova, tražeći rješavanje rastuće stambene krize nakon što je opozicija odbacila mjere Vlade.

Izvor: Shutterstock

Pojedini demonstranti nosili su plakate kojima se poziva na generalni štrajk nakon što su mjere predviđene za rješavanje situacije zbog iseljenja 87-godišnje žene u Madridu i drugih stambenih pitanja odbijene juče u parlamentu.

Kako javljaju španski mediji, premijer Pedro Sančez bi mogao da raspiše vanredne izbore za novembar nakon što zakon nije usvojen.

U jugoistočnom gradu Valensiji demonstranti su se danas sukobili sa policijom, koja je ispalila gumene metke i suzavac kako bi razbila proteste.

Oko 30 demonstranata uspjelo je da uđe u Grad umjetnosti i nauke, značajnu kulturnu zgradu u gradu, prije nego što ih je policija izbacila.

Ostale demonstracije u 50 španskih gradova bile su mirne.

Iz Vlade Španije danas je saopšteno da je oko 70.000 demonstranata učestvovalo u demonstracijama u Madridu.

Masovni protesti povodom stambene krize počeli su u Madridu prošle sedmice nakon što je 87-godišnja žena izbačena iz iznajmljenog stana u kojem je živjela duže od 70 godina.

Vlada je, kao odgovor, usvojila dva dekreta sa mjerama za zaštitu stanara, ali ih je parlament odbio.

(Srna)