Filmska otmica: Lažni policajci usred dana izvukli muškarca iz vozila, sumnja se na narko-kartele

Petorica maskiranih muškaraca, obučeni sa lažnim policijskim prslucima, presreli su vozilo na auto-putu AP-7 u Španiji i usred dana silom oteli jednog od putnika, koji je nakon nekoliko sati pronađen teško povrijeđen.

Izvor: Screenshot

Zastrašujuća scena odigrala se pred brojnim vozačima, a snimci brutalnog napada brzo su se proširili društvenim mrežama.

Incident se dogodio u subotu oko 19.30 časova kod mjesta Vilanova del Valjes u Kataloniji. Napadači, koji su prema snimcima očigledno bili naoružani, nasilno su izvukli muškarca iz automobila. Žrtva, sa vidno krvavim licem i polugola, vučena je po asfaltu prije nego što su je lažni policajci ubacili u drugo vozilo. Očevici su posumnjali da nije riječ o zvaničnoj policijskoj akciji zbog izuzetno brutalnog načina postupanja, te su odmah pozvali hitne službe.

Kako prenose mediji, oteti muškarac je nedavno izašao iz zatvora. Nakon nekoliko sati zarobljeništva, napadači su ga ostavili teško povrijeđenog. Istražioci trenutno rekonstruišu događaje tokom sati koje je muškarac proveo u rukama otmičara, a prve informacije ukazuju na to da je riječ o osveti i obračunu povezanom sa narko-tržištem.

S obzirom na to da za oslobađanje žrtve nije tražen novac, katalonska policija ovaj slučaj tretira kao protivpravno lišenje slobode, a ne kao otmicu radi otkupa. Napadači će odgovarati i za lažno predstavljanje, piše "ElCaso".

Ovaj incident dolazi samo nekoliko dana nakon sličnog slučaja kada je u Sabadelju pronađen muškarac sa prostrijelnom ranom, koji je prethodno napadnut u Gavi, što policija takođe povezuje sa kriminalom u vezi sa trgovinom drogom.