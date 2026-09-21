logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Filmska otmica: Lažni policajci usred dana izvukli muškarca iz vozila, sumnja se na narko-kartele

Filmska otmica: Lažni policajci usred dana izvukli muškarca iz vozila, sumnja se na narko-kartele

Autor Dušan Volaš
0

Petorica maskiranih muškaraca, obučeni sa lažnim policijskim prslucima, presreli su vozilo na auto-putu AP-7 u Španiji i usred dana silom oteli jednog od putnika, koji je nakon nekoliko sati pronađen teško povrijeđen.

Filmska otmica na auto-putu u Španiji Izvor: Screenshot

Zastrašujuća scena odigrala se pred brojnim vozačima, a snimci brutalnog napada brzo su se proširili društvenim mrežama.

Incident se dogodio u subotu oko 19.30 časova kod mjesta Vilanova del Valjes u Kataloniji. Napadači, koji su prema snimcima očigledno bili naoružani, nasilno su izvukli muškarca iz automobila. Žrtva, sa vidno krvavim licem i polugola, vučena je po asfaltu prije nego što su je lažni policajci ubacili u drugo vozilo. Očevici su posumnjali da nije riječ o zvaničnoj policijskoj akciji zbog izuzetno brutalnog načina postupanja, te su odmah pozvali hitne službe.

Kako prenose mediji, oteti muškarac je nedavno izašao iz zatvora. Nakon nekoliko sati zarobljeništva, napadači su ga ostavili teško povrijeđenog. Istražioci trenutno rekonstruišu događaje tokom sati koje je muškarac proveo u rukama otmičara, a prve informacije ukazuju na to da je riječ o osveti i obračunu povezanom sa narko-tržištem.

S obzirom na to da za oslobađanje žrtve nije tražen novac, katalonska policija ovaj slučaj tretira kao protivpravno lišenje slobode, a ne kao otmicu radi otkupa. Napadači će odgovarati i za lažno predstavljanje, piše "ElCaso".

Ovaj incident dolazi samo nekoliko dana nakon sličnog slučaja kada je u Sabadelju pronađen muškarac sa prostrijelnom ranom, koji je prethodno napadnut u Gavi, što policija takođe povezuje sa kriminalom u vezi sa trgovinom drogom.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Španija otmica

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ