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Crni bilans modernog ratovanja: Više od petoro djece dnevno pogine u sukobima širom svijeta

Crni bilans modernog ratovanja: Više od petoro djece dnevno pogine u sukobima širom svijeta

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Više od 12.000 djece poginulo je ili je povrijeđeno u periodu između 2020. i 2025. godine jer vještačka inteligencija i druge nove tehnologije mijenjaju načine vođenja sukoba, rezultati su istraživanja organizacije "Spasimo djecu".

djeca.JPG Izvor: Facebook/screenshot

Prema navodima u istraživanju, djeca čine skoro polovinu civilnih žrtava od nagaznih mina i ostataka eksploziva u sukobima vođenim između 2020. godine i 2025. godine.

Sve veća upotreba bespilotnih letjelica i vještačke inteligencije u sukobima dovodi do nove prijetnje u vrijeme kada dnevno u sukobima širom svijeta pogine više od petoro djece, piše britanski dnevnik "Indipendent".

Istraživanje je pokazalo da dvije trećina povreda među civilima čine eksplozivi aktivirani iz vazduha, uključujući dronove.

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Tagovi

djeca ratovi istraživanje rat

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