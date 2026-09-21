Novi kompleks Kazneno-popravnog zavoda (KPZ) kapaciteta 250 mjesta otvoren je danas u Golom Brdu kod Bijeljine, u prisustvu ministra pravde Republike Srpske Gorana Selaka.

Izvor: Srna/Vlado Krstić

Direktor zatvora Milenko Gajić rekao je da je Vlada Republike Srpske uložila u ovaj kompleks oko 3,5 miliona KM, dok je iz donatorskih sredstava IPA fonda obezbijeđeno 4,5 miliona evra.

Ovaj savremeni objekat jedan je od najvažnijih infrastrukturnih poduhvata Vlade Republike Srpske i Ministarstva pravde, realizovan u saradnji sa EU kroz IPA fondove.

Vidi opis Kapacitet 250 mjesta: Otvoren novi kompleks KPZ Bijeljina (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Srna/Vlado Krstić Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Srna/Vlado Krstić Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Srna/Vlado Krstić Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Srna/Vlado Krstić Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Ministarstvo pravde RS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Ministarstvo pravde RS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Ministarstvo pravde RS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Ministarstvo pravde RS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Ministarstvo pravde RS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Novi kompleks KPZ-a Bijeljina izgrađen je po najvišim evropskim bezbjednosnim standardima, ima 60 mjesta za pritvorenike i 190 za osuđena lica. Sadrži sve prateće objekte za smještaj upravu, medicinsku službu i rad.

Njegovim puštanjem u rad značajno će biti unaprijeđena efikasnost kompletnog sistema izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija te mjera pritvora u Republici Srpskoj, saopšteno je ranije iz Ministarstva pravde.

(Srna)