logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Agencija za nadzor nad tržištem BiH: Čak 75 odsto kontrolisanih traka za hidroizolaciju neispravno

Agencija za nadzor nad tržištem BiH: Čak 75 odsto kontrolisanih traka za hidroizolaciju neispravno

Autor Dragana Božić
0

Agencija za nadzor nad tržištem BiH i tržišne inspekcije RS i FBiH ustanovile su da od kontrolisanih osam različitih tipova elastičnih traka za hidroizolaciju - šest tipova ili 75 odsto nije bilo usklađeno sa zakonima o građevinskim proizvodima.

Rad na vrućini na građevini. Izvor: Shutterstock

Tokom sprovođenja proaktivnog nadzora je od 28. oktobra 2025. godine do četvrtka, 17. septembra, izvršeno osam inspekcijskih kontrola koje su se zasnivale na administrativnoj provjeri dokumentacije, vizuelnoj provjeri proizvoda i laboratorijskom ispitivanju, objavila je Agencija.

Izvor: Agencija za nadzor nad tržištem BiH

"Ovo je proaktivni nadzora građevinskih proizvoda, obuhvaćenih zakonima o građevinskim proizvodima u Republici Srpskoj i FBiH čija je primjena počela u 2025. godini", navedeno je u saopštenju. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Agencija za nadzor nad tržištem građevinarstvo tržište proizvodi

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ