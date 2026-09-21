Agencija za nadzor nad tržištem BiH: Čak 75 odsto kontrolisanih traka za hidroizolaciju neispravno

Agencija za nadzor nad tržištem BiH i tržišne inspekcije RS i FBiH ustanovile su da od kontrolisanih osam različitih tipova elastičnih traka za hidroizolaciju - šest tipova ili 75 odsto nije bilo usklađeno sa zakonima o građevinskim proizvodima.

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Tokom sprovođenja proaktivnog nadzora je od 28. oktobra 2025. godine do četvrtka, 17. septembra, izvršeno osam inspekcijskih kontrola koje su se zasnivale na administrativnoj provjeri dokumentacije, vizuelnoj provjeri proizvoda i laboratorijskom ispitivanju, objavila je Agencija.

Izvor: Agencija za nadzor nad tržištem BiH

"Ovo je proaktivni nadzora građevinskih proizvoda, obuhvaćenih zakonima o građevinskim proizvodima u Republici Srpskoj i FBiH čija je primjena počela u 2025. godini", navedeno je u saopštenju.

(Srna)