Agencija za nadzor nad tržištem BiH: Čak 75 odsto kontrolisanih traka za hidroizolaciju neispravno

Agencija za nadzor nad tržištem BiH i tržišne inspekcije RS i FBiH ustanovile su da od kontrolisanih osam različitih tipova elastičnih traka za hidroizolaciju - šest tipova ili 75 odsto nije bilo usklađeno sa zakonima o građevinskim proizvodima.
Tokom sprovođenja proaktivnog nadzora je od 28. oktobra 2025. godine do četvrtka, 17. septembra, izvršeno osam inspekcijskih kontrola koje su se zasnivale na administrativnoj provjeri dokumentacije, vizuelnoj provjeri proizvoda i laboratorijskom ispitivanju, objavila je Agencija.
"Ovo je proaktivni nadzora građevinskih proizvoda, obuhvaćenih zakonima o građevinskim proizvodima u Republici Srpskoj i FBiH čija je primjena počela u 2025. godini", navedeno je u saopštenju.
(Srna)