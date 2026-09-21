Ponovio stare zahtjeve: Dodik pozvao srpske kadrove da se povuku iz institucija BiH

Predsjednik SNSD Milorad Dodik ponovo je zatražio ukidanje Suda i Tužilaštva Bosne i Hercegovine ili značajno ograničavanje njihovih nadležnosti.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Dodik je u objavi na društvenoj mreži X naveo da traži doslovnu primjenu onoga što naziva „izvornim Dejtonom“, tvrdeći da djelovanje državnih pravosudnih institucija treba svesti isključivo na odnose na nivou BiH.

– To podrazumijeva ukinuti Sud BiH i Tužilaštvo BiH ili ih značajno revidirati i ograničiti samo na pitanja odnosa na nivou BiH, a ne dozvoliti da te institucije budu inkvizicija za RS – poručio je Dodik.

Ми живимо уставни живот и не тражимо ништа изван Устава, али тражимо све оно што је тамо записано - и то дословно све.То подразумијева укинути Суд БиХ и Тужилаштво БиХ, или их значајно ревидирати и ограничити само на питања односа на нивоу БиХ, а не дозволити да те институције буду инквизиција за Републику Српску. Неће проћи бошњачка замисао да сада, када нема високог представника, преко правосуђа наставе политику централизације и обрачуна. Срби који су дио правосуђа морају да знају да су добили мјеста по националној основи и да имају и одговорност према Републици Српској - ако буде требало и да се повуку. — Милорад Додик (@MiloradDodik)September 21, 2026

On je optužio bošnjačke političare da preko pravosuđa pokušavaju nastaviti politiku centralizacije i političkog obračuna.

Posebno je pozvao Srbe zaposlene u pravosudnim institucijama BiH da, ako to bude potrebno, napuste svoje funkcije.

– Srbi koji su dio pravosuđa moraju znati da su dobili mjesta po nacionalnoj osnovi i da imaju odgovornost prema RS, a ako bude trebalo, i da se povuku – naveo je Dodik.

Slične zahtjeve Dodik je iznosio i ranije, kada je pozivao na povlačenje srpskih kadrova iz institucija BiH i osporavao rad pravosuđa na nivou BiH. Njegove nove poruke ponovo predstavljaju otvoreno osporavanje državnih pravosudnih institucija i najavu mogućih novih političkih blokada, piše Avaz.

(Mondo)