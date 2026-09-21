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Ponovio stare zahtjeve: Dodik pozvao srpske kadrove da se povuku iz institucija BiH

Ponovio stare zahtjeve: Dodik pozvao srpske kadrove da se povuku iz institucija BiH

Autor Haris Krhalić Izvor Mondo
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Predsjednik SNSD Milorad Dodik ponovo je zatražio ukidanje Suda i Tužilaštva Bosne i Hercegovine ili značajno ograničavanje njihovih nadležnosti.

12.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Dodik je u objavi na društvenoj mreži X naveo da traži doslovnu primjenu onoga što naziva „izvornim Dejtonom“, tvrdeći da djelovanje državnih pravosudnih institucija treba svesti isključivo na odnose na nivou BiH.

– To podrazumijeva ukinuti Sud BiH i Tužilaštvo BiH ili ih značajno revidirati i ograničiti samo na pitanja odnosa na nivou BiH, a ne dozvoliti da te institucije budu inkvizicija za RS – poručio je Dodik.

On je optužio bošnjačke političare da preko pravosuđa pokušavaju nastaviti politiku centralizacije i političkog obračuna.

Posebno je pozvao Srbe zaposlene u pravosudnim institucijama BiH da, ako to bude potrebno, napuste svoje funkcije.

– Srbi koji su dio pravosuđa moraju znati da su dobili mjesta po nacionalnoj osnovi i da imaju odgovornost prema RS, a ako bude trebalo, i da se povuku – naveo je Dodik.

Slične zahtjeve Dodik je iznosio i ranije, kada je pozivao na povlačenje srpskih kadrova iz institucija BiH i osporavao rad pravosuđa na nivou BiH. Njegove nove poruke ponovo predstavljaju otvoreno osporavanje državnih pravosudnih institucija i najavu mogućih novih političkih blokada, piše Avaz.

(Mondo)

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