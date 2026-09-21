Nesreća kod Gradiške: Maloljetnik teško povrijeđen u sudaru mopeda i bicikla

Maloljetni vozač mopeda iz Gradiške teško je povrijeđen u sudaru sa biciklistom na magistralnom putu Gradiška–Banjaluka u mjestu Brestovčina.
U nezgodi koja se dogodila juče u 10.30 časova učestvovao je i biciklista čiji su inicijali B.D. iz Gradiške, saopšteno je iz Policijske uprave Gradiška.
Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Gradiška.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.
Tužilac se izjasnio da u postupanju lica B.D. postoje elementi krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja, te da će protiv njega biti dostavljen izvještaj.
(Srna)