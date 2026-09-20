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Počinje ključno testiranje pruge Beograd- Budimpešta: Vozovi jure 160 na sat pod punim opterećenjem

Počinje ključno testiranje pruge Beograd- Budimpešta: Vozovi jure 160 na sat pod punim opterećenjem

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Testiranje pruge Beograd–Budimpešta zakazano je za 3. i 4. oktobar, sa vozovima koji će voziti brzinom do 160 km/h.

Počinje ključno testiranje pruge Beograd- Budimpešta Izvor: Mondo/Marko Čavić

Testiranje pod punim opterećenjem na mađarskom dijelu pruge BeogradBudimpešta zakazano je za 3. i 4. oktobar. Tokom ove provjere, prazni vozovi će satima voziti brzinom do 160 km/h, simulirajući gust saobraćaj u vrijeme najvećeg dnevnog špica.

Prema riječima mađarskog ministra saobraćaja i investicija Davida Vitezija, ishod ovog testa direktno će uticati na odluku o uspostavljanju redovnih putničkih linija. On je naveo da su dosadašnja ispitivanja kontrolno-upravljačkih sistema protekla bez bezbjednosnih propusta, a svi uočeni sitniji nedostaci u međuvremenu su uspješno otklonjeni.

Ipak, uspješno testiranje ne garantuje trenutno puštanje pruge u rad. Mađarska insistira na tome da se ne vezuje za fiksne datume, već da prioritet bude kompletno ispunjavanje svih tehničkih i bezbjednosnih kriterijuma.

Dok su građevinski radovi privedeni kraju a teretne kompozicije već prolaze novom trasom, glavna prepreka za putnički saobraćaj ostaje potpun opremljenost i pouzdanost ETCS Level 2 sistema (evropskog sistema za automatsku kontrolu vozova).

Ovaj sistem kontinuirano pritiče i nadgleda brzinu vozila i bezbjedno rastojanje između kompozicija, što je ključni preduslov da bi putnički vozovi smjeli da razviju brzinu od 160 km/h. Vitezi naglašava da putnici neće moći da koriste prugu sve dok nezavisni stručnjaci i nadležne službe ne daju konačnu potvrdu.

Kada pruga postane potpuno funkcionalna, to će značajno unaprijediti željezničku povezanost Srbije i Mađarske, pa će se umjesto nekadašnjih osam sati između Beograda i Budimpešte putovati oko tri i po sata.

(Mondo.rs)

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Tagovi

Beograd Budimpešta voz saobraćaj pruga

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