Domet oko 200 km: Hrvatskim prugama od danas vozi prvi baterijski voz

Hrvatskim prugama od danas putnike prevozi prvi baterijski voz

Izvor: Unsplash

Proizveo ga je Končar, koristiće se za prevoz putnika na neelektrifikovanoj mreži pruga, a za pogon će upotrebljavati baterije koje se pune isključivo u punionicama u Bjelovaru, Virovitici, Osijeku, Varaždinu, Puli i Splitu., objavio je HRT.

"Ovakvi vozovi će biti uglavnom na neelektrifikovanim prugama. Autonomija voza je oko 200 kilometara, a uz ovaj projekat napravljeno je i šest punionica. Ovaj voz će saobraćati u Splitu i okolini", rekao je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

"Nema emisija CO2, vozite se u vozu koji je trenutno tehnološki najmoderniji voz na evropskom tržištu. Ne samo da primjenjuje baterijski pogon, nego pruža i veći nivo sigurnosti i udobnosti za putnike", kazao je predsjednik Uprave Končara, Gordan Kolak.

Utiske su podijelili i građani.

"Udobniji je od starih. Lijep je", istakao je jedan od putnika. "Super je, san snova. Razlika je u odnosu na stare vozove, kao da ste u svemiru", dodao je drugi.

(Mondo)