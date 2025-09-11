Naložena obdukcija tijela: U nesreći na pruzi u Čelincu poginuo 19-godišnjak

Devetnaestogodišnji S.T. iz Čelinca poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć oko 20 sati dogodila na pružnom prelazu u mjestu Grabovac kod Čelinca.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

On je upravljao vozilom marke „volkswagen“ koje je, iz za sada još neutvrđenog razloga, podletio pod putnički voz kojim je upravljao M.B. (29) iz Doboja.

Putnički voz je saobraćao na liniji Banja Luka- Doboj, a pružni prelaz je bio obilježen i vozač je davao zvučne signale, saopšteno je sinoć iz Željeznica RS.

"Uviđaj je obavio tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, zajedno sa službenicima Policijske stanice Čelinac.

Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere na utvrđivanju svih okolnosti nesreće, a naložena je i obdukcija tijela stradalog koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu RS", saopšteno je iz tužilaštva.

(Mondo)