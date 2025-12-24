logo
Albanija dobila moćno oružje iz SAD: Stigla prva pošiljka "džavelina" vrijedna stotine miliona dolara

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Američka kompanija "Lokid Martin" isporučila je Albaniji protivtenkovske projektile "džavelin".

SAD poslale oružje Albaniji Izvor: Youtube/AiirSource Military

Za sada nije poznato koliko je raketa stiglo u Tiranu. Sljedeća isporuka je najavljena za narednu godinu.

Albanska vojska dobila je prvu pošiljku protivtenkovskih projektila "džavelin", potvrdio je ministar odbrane Piro Vengu, ocjenjujući da će ove rakete podići odbrambene sposobnosti Albanije i usklađenost sa ostalim vojskama NATO-a.

"Isporuka ovih raketa, zahvaljujući saradnji sa našim strateškim saveznikom SAD, pojačaće odbrambene sposobnosti Albanije, služiće kao sredstvo odvraćanja i podići usklađenost sa standardima NATO-a", rekao je albanski ministar.

Isporuka "džavelina" Albaniji deo je paketa američke pomoći vredne 309 miliona dolara, koliko košta ukupno 1.300 ovih projektila.

Iako je nabavka "džavelina" obznanjena još u aprilu prošle godine, za sada nije poznato koliko će tačno ovih projektila biti isporučeno Albaniji.

Albanski ministar je rekao da je ovim paketom američke vojne pomoći obuhvaćeno i Kosovo.

Vojska Albanije broji oko 8.000 vojnika.

 (RTS/Mondo)

