Ovo su izvučeni Loto brojevi večeras: Igrač sa "šesticom" osvojio skoro 50.000 evra

Izvučeni Loto brojevi večeras u 22. kolu 17. marta 2026. godine.

Prema najnovijem izvještaju Državne lutrije Srbije, u 22. kolu igre na sreću Loto sedmica iznosila je 4.700.000evra. Dobitnika nije bilo, a kombinacija koja je izvučena glasi: 11, 21, 19, 24, 20, 38 i 36, a samo jedan igrač osvojio je “šesticu” koja je u ovom kolu vrijedila 5.958.045 dinar ili nešto manje od 50.000 evra.

Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice u vrijednosti od 2.040.000 evra, nije bilo dobitnika. Izvučeni su sljedeći loto brojevi: 9, 39, 25, 11, 15, 14 i 1.

Džoker igra u 22. kolu igrala se za 120.000 evra i nije bilo dobitnika. Izvučeni su brojevi: 9, 5, 2, 7, 1 i 6, a više sreće želimo vam u narednom kolu koje je na programu u petak 20. marta.

