Radnici u Opštinskoj upravi Krupa na Uni u štrajku zbog neisplaćenih plata

Zaposleni u Opštinskoj upravi Krupa na Uni stupili su danas u štrajk upozorenja zbog neisplaćenih plata za mart, april i maj ove godine.

Izvor: Krupa na Uni/Screenshot

U saopštenju štrajkačkog odbora, koje potpisuje predsjednik Duško Pupac, navedeno je da je štrajk organizovan kako bi nadležne opštinske organe upozorili na težak materijalni položaj zaposlenih i o posljedicama dugotrajnog kašnjenja plata na radnike i njihove porodice.

Navode da su zaposleni u Opštinskoj upravi opredijeljeni za dijalog i pregovore radi rješavanja spornih pitanja i ostvarivanje prava.

Radnici traže da se plate za mart i april sa pripadajućim porezima i doprinosima isplate do 15. juna, a plata za maj najkasnije do 25. juna.

"Ukoliko rukovodstvo opštine Krupa na Uni nije u mogućnosti da ispuni zahtjeve radnika, pozivamo ih na odgovornost", navodi u saopštenju.

Dodaje se da će radnici 8, 9, 10. i 11. juna od 11.00 do 12.00 časova biti u štrajku upozorenja, a za to vrijeme održaće se minimum procesa rada.

Kako je potvrđeno Srni u štrajku je 12 od ukupno 14 zaposlenih radnika.

Predsjednik Skupštine opštine Krupa na Uni Dušan Ćulibrk potvrdio je Srni da će sutra biti održana sjednica lokalnog parlamenta na kojoj će biti razmatrana realizacije zaključaka usvojenih na sjednici 2. aprila.

Ćulibrk je rekao da podržava zaposlene i ocijenio je da su razlozi za pokretanje štrajka upozorenja opravdani, te da je Vlada Srpske upoznata o situaciji u budžetu opštine.

Načelnik opštine Gojko Kličković kaže da u otpunost podržava radnike, te da očekuje da će se situacija poboljšati u roku od 15 dana.

Skupština opštine Krupa na Uni prihvatila je 2. aprila zaključke koje je predložio načelnik Gojko Kličković da se umjesto inicijative za njegov opoziv ostavi rok do 31. maja za poboljšanje stanja u funkcionisanju Opštinske uprave.

Zaključcima je predviđeno da se do 31. maja otklone nedostaci u funkcionisanju Opštinske uprave, među kojima je i problem viška radnika.

Predviđena je i kontrola svih isplata, koje se neće obavljati bez saglasnosti predsjednika Skupštine opštine.

Osim toga, u ovom roku trebalo je obezbijediti sredstva za ratu kredita, plate i socijalna davanja, usvojiti plan kapitalnih investicija, donijeti novi pravilnik o sistematizaciji u Opštinskoj upravi, pokrenti rad Javne ustanove "Bašta sljezove boje".

Zaključkom je precizirano da se za komunalne usluge sklope ugovori te da se, kad stignu zapisnici o obvljenim inspekcijama, o rezultatima upoznaju odbornici.

Odbornici Skupštine opštine Krupa na Uni podnijeli su 9. marta inicijativu za pokretanje postupka opoziva načelnika opštine.

Inicijativa koju je potpislo sedam od ukupno 13 odbornika lokalnog parlamenta podnesena je zbog nezadovoljavajućih rezultata u obavljanju funkcije načelnika opštine i narušenog funkcionisanja organa lokalne samouprave.