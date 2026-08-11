Teško stanje kod Konjica: Šumski požar se proširio iznad Kanjine

Šumski požari i dalje su aktivni na području Konjica i Neuma. Vatra iznad Kanjine proširila se prema Živašnici, dok gori i brdo Vrando.

Izvor: Screenshot/Radio Konjic

Na području Konjica i dalje je aktivan šumski požar na nepristupačnom terenu iznad naselja Kanjina i stanje je jutros teško, saopšteno je iz Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Požar se tokom jučerašnjeg dana reaktivirao, te se proširio iznad Gornje Kanjine i prema desnom kraku iznad Živašnice.

Tokom jučerašnjeg dana na ovom su požarištu djelovala dva "er traktora". Tokom noći zabilježena su dva požara uz željezničku prugu na lokalitetima Vrbića i Ovčara.

Teška situacija je i u opštini Neum, gdje je aktivan šumski požar na brdu Vrando iznad sela Glumina, Lastva i Međugorje.