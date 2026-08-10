Migranti pokušali ilegalno da uđu u Veliku Britaniju: Čak 230 ljudi prešlo Lamanš u jednom malom čamcu

Tokom noći je 230 ljudi u jednom malom čamcu prešlo Lamanš i stiglo u Veliku Britaniju, što je najveći broj zabilježen u jednom plovilu. Prethodni rekord postavljen je prošlog mjeseca, kada je na isti način stiglo 165 ljudi.

Izvor: Bizna Kenya/X/printscreen

Ukupno 230 ljudi stiglo je tokom noći u Veliku Britaniju u jednom malom čamcu, prenijeli su danas britanski mediji.

To je rekordan broj ljudi koji je do sada uspješno prešao Lamanš do Velike Britanije u jednom čamcu, prenosi Skaj njuz. Prethodni rekordan broj ljudi registrovan je prošlog mjeseca kada je u jednom čamcu Lamanš prešlo 165 ljudi.

Lider ultradesničarske populističke stranke Reform UK Najdžel Faraž ocijenio je da je ovaj događaj alarm za britansku nacionalnu bezbednost, prenio je Blic pisanje Tanjuga.

Migrants board packed inflatable boat near dunkirk in risky English channel crossing to UKpic.twitter.com/iVZo8zOOXN — Bizna Kenya (@biznakenya)August 10, 2026

"Ovo je još jedan dokaz da je ova ilegalna invazija vanredna situacija po pitanju nacionalne bezbjednosti", objavio je Faraž na mreži X.

Portparol britanskog Ministarstva unutrašnjih poslova izjavio je da vlada suzbija prelaske malim čamcima.

"Ova vlada suzbija prelaske malim čamcima, uz rekordne nivoe protjerivanja migranata koji su stigli malim čamcima i pad zahtjeva za azil od 12 odsto", rekao je portpaol britanskog MUP-a.

Podsjetio je da je britanska ministarka unutrašnjih poslova potpisala istorijski sporazum sa Francuskom radi jačanja mjera kontrole na plažama i hapšenja krijumčara ljudi.

"Ovaj sporazum se nadovezuje na zajednički rad koji je spriječio preko 44.000 pokušaja prelaska od posljednjih izbora. Protjerali smo ili deportovali skoro 70.000 ljudi koji su bili ovdje ilegalno. To je povećanje od 41 odsto i idemo dalje u uklanjanje podsticaja koji privlače ilegalne migrante u ovu zemlju", rekao je portparol britanskog Ministarstva unutrašnjih poslova.