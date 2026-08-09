Netanjahu odbacio Trampov plan za Gazu: “Nema povlačenja dok Hamas ne bude razoružan”

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu odbacio je Trampov plan od 15 tačaka za Gazu i poručio da neće biti povlačenja izraelske vojske dok Hamas ne bude razoružan.

Izvor: ABC news/Youtube/printscreen

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu odbacio je plan američkog predsjednika Donalda Trampa od 15 tačaka za Gazu, navodeći da neće biti povlačenja vojske sve dok Hamas ne bude “stvarno” razoružan.

Trampov Odbor za mir saopštio je prošlog mjeseca da je postigao sporazum o “potpunom razoružavanju” Hamasa i drugih oružanih grupa u Gazi.

Međutim, Hamas je saopštio da je predaja teškog naoružanja uslovljena time da Izrael okonča “sve oblike agresije” i povuče svoje snage iz Gaze.

Izrael je nastavio da izvodi napade na Gazu od kada je u oktobru prošle godine postignut početni sporazum o prekidu vatre na toj teritoriji.

“Izrael odbacuje dokument od 15 tačaka”, rekao je Netanjahu na sjednici Vlade u nedjelju.

“Izraelska vojska neće izvršiti nikakvo povlačenje sve dok Hamas ne bude stvarno razoružan i nastaviće da sprečava prijetnje našim snagama i našim građanima”, dodao je.

Zvaničnik Hamasa rekao je u nedjelju za BBC da grupa “ponovo potvrđuje svoju posvećenost” sporazumu i da je spremna “da se ozbiljno i odgovorno uključi u sprovođenje” plana od 15 tačaka.

Pozvali su posrednike da obezbijede “da se sve strane pridržavaju onoga što je dogovoreno”.

Odbacivanje Izraela predstavlja još jedan udarac Trampovom mirovnom planu za Gazu, koji je predstavljen u septembru prošle godine.

Plan je uključivao formiranje Odbora za mir koji bi nadgledao sprovođenje sporazuma, kao i razoružavanje Hamasa, povlačenje izraelskih trupa i obnovu Gaze.

Šta je predviđeno planom mirovnog sporazuma za Gazu?

Netanjahuova izjava nije iznenađenje.

Ali trebalo mu je određeno vrijeme da je iznese, što možda odražava težak položaj u kojem se izraelski lider nalazi.

On očigledno nije zadovoljan Trampovim planom, ali istovremeno neće željeti da uznemiri svog najbližeg saveznika.

Prošlo je nešto više od nedjelju dana otkako je Tramp najavio ono što je nazvao “monumentalnim korakom ka trajnom miru i bezbjednosti” – da je Hamas prvi put pristao da se razoruža, pod uslovom da Izrael povuče svoje snage iz Gaze.

Netanjahu je u nedjelju jasno rekao da se to neće dogoditi dok je on na vlasti. Rekao je da Hamas prvo mora da se razoruža, dodajući da to ne može biti neko “fiktivno razoružavanje” – ono mora biti stvarno.

Realnost je da bi svako razoružavanje i povlačenje izraelskih snaga vjerovatno morali da budu sprovedeni u fazama.

Netanjahu je rekao da sada razgovara sa američkim zvaničnicima o tome kako da se nastavi dalje.

“Oni imaju ideje; neke od njih su za nas prihvatljive, a neke nisu, i znamo kako da ostanemo čvrsti po tim pitanjima”, rekao je.

Ali, samo nekoliko mjeseci prije izraelskih izbora i pod pritiskom članova svoje desničarske koalicije da zauzme čvrst stav prema Gazi, malo je vjerovatno da će željeti da pravi ustupke.

Suočio se sa pozivima krajnje desnih dijelova koalicije da se održi novo glasanje Vlade i okonča plan za Gazu, uključujući ministra nacionalne bezbjednosti Itamara Ben Gvira, koji je nacrt odbacio kao “neprihvatljiv”.

Velike mase ljudi okupile su se u utorak u gradu Gazi na masovnoj sahrani 112 ljudi, uglavnom žena i djece, koji su ubijeni u izraelskom napadu na stambeni blok krajem 2023. godine.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 1,9 miliona ljudi – 90 odsto stanovništva Gaze – raseljeno je na toj teritoriji od početka rata u Gazi.

Rat je pokrenut napadom koji je predvodio Hamas na jugu Izraela 7. oktobra 2023. godine, u kojem je ubijeno oko 1.200 ljudi, dok je još 251 osoba uzeta kao talac.

Izrael je na napad odgovorio pokretanjem vojne kampanje u Gazi, tokom koje je ubijeno više od 73.000 ljudi, prema podacima zdravstvenog ministarstva te teritorije, čije brojke Ujedinjene nacije smatraju pouzdanim.