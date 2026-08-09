Gori u selu Slivlja kod Gacka, sve ekipe na terenu

Danas u poslijepodnevnim časovima aktivirao se požar u selu Slivlja kod Gacka. Vatra se za veoma kratko vrijeme proširila na velikoj površini.

Izvor: RTRS

Sve raspoložive jedinice su na terenu potvrdio je za RTRS Žarko Rudović, komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko.

On je istakao da vatra trenutno ne prijeti kućama ni pomoćnim objektima, te da vatrogasci nastoje da lokalizuju požar.

Gori nisko rastinje na nepristupačnom terenu što vatrogascima dodatno otežava gašenje. Sada je glavni cilj spriječiti dalje širenje požarne linije i održati pristupačnu putnu komunikaciju.