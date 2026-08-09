logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Gori u selu Slivlja kod Gacka, sve ekipe na terenu

Gori u selu Slivlja kod Gacka, sve ekipe na terenu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor RTRS
0

Danas u poslijepodnevnim časovima aktivirao se požar u selu Slivlja kod Gacka. Vatra se za veoma kratko vrijeme proširila na velikoj površini.

Gori u selu Slivlja kod Gacka, sve ekipe na terenu Izvor: RTRS

Sve raspoložive jedinice su na terenu potvrdio je za RTRS Žarko Rudović, komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko.

On je istakao da vatra trenutno ne prijeti kućama ni pomoćnim objektima, te da vatrogasci nastoje da lokalizuju požar.

Gori nisko rastinje na nepristupačnom terenu što vatrogascima dodatno otežava gašenje. Sada je glavni cilj spriječiti dalje širenje požarne linije i održati pristupačnu putnu komunikaciju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Gacko požar

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ