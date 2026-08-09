Drama na Jadranu: Drvo palo na kupače, više povrijeđenih, među njima i djeca

Četiri osobe, među kojima dvoje djece, povrijeđene su nakon što je danas na plaži Balustrada u Crikvenici palo stablo.

Izvor: Wirestock Creators/Shutterstock.com/MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Na crikveničkoj plaži Balustrada danas je palo drvo, povrijeđene dvije odrasle osobe i dvoje djece. Prema informacijama nadležnih službi, svi su van životne opasnosti i prevezeni su u bolnički centar Rijeka.

Nekoliko ljudi je zadobilo lakše povrede i pružena im je pomoć na licu mjesta, javlja portal Crikva.hr. Komunalno preduzeće Eko-Murvica iz Crikvenice izdalo je saopštenje povodom nesreće.

Reakcija nadležnih službi

Kompanija Eko-Murvica je saopštila da iskreno žali zbog ovog događaja i želi povrijeđenima brz i potpun oporavak. Navode da su njihove službe odmah reagovale na prijavu i da će, u saradnji sa nadležnim stručnjacima i službama, biti utvrđene sve okolnosti koje su dovele do pada drveta.

Oni ističu da je riječ o alepskom boru, vrsti koja prirodno razvija relativno plitak korijenov sistem, i da na stabilnost zrelih stabala mogu uticati dugotrajna suša i karakteristike zemljišta i terena. Takođe navode da se plaža Balustrada nalazi na nasutom terenu, što takođe može uticati na stabilnost korijenovog sistema.

Najavljena dodatna inspekcija drveća

Kompanija ističe da se određena oštećenja korijena i rizik od urušavanja drveta ne mogu uvijek utvrditi redovnim vizuelnim pregledom, posebno ako nema spoljašnjih znakova koji bi ukazivali na problem. Postoje specijalizovane metode za detaljniju procjenu, ali napominju da čak ni takvi testovi ne mogu garantovati apsolutnu bezbjednost.

Nakon današnjeg događaja, Eko-Murvica će sprovesti dodatni pregled drveća na plaži Balustrada i drugim frekventnim javnim površinama. Cilj je da se utvrdi da li postoje drveća koja zahtijevaju dodatne stručne procjene ili mjere.