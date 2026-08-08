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Urušio se balkon napuštene kuće u Rijeci: Povrijeđena dva mladića

Urušio se balkon napuštene kuće u Rijeci: Povrijeđena dva mladića

Autor Dušan Volaš
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Dva mladića povrijeđena su kada se urušio balkon napuštene kuće pored hotela Jadran u Rijeci. Detalji o povredama još nisu poznati.

Urušio se balkon napuštene kuće u Rijeci Izvor: Jure Divich/Shutterstock

Na Pećinama u Rijeci, urušio balkon napuštene kuće u blizini hotela Jadran, u čemu su povrijeđene dvije mlade osobe, saznaje Indeks od policije. Težina povreda još nije poznata.

Na lice mjesta stigli su vatrogasci i kola hitne pomoći. Kako Indeks saznaje, na balkonu su bila dva mladića koja nisu stranci.

"Vidio sam vatrogasce i kola hitne pomoći kako trče. Rekli su da su djeca pala zajedno sa balkonom", rekao je čitalac.

On kaže da je u pitanju napuštena kuća pored hotela Jadran u koju mladi često ulaze kroz rupu u ogradi.

Riječki vatrogasci su samo potvrdili Indeksu da su na licu mjesta.

Za sada nisu poznate dalje informacije.

(Index/MONDO)

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