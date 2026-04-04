Uviđaj u toku: Zagrebačka policija istražuje pronalazak ljudskih kostiju u Savi

U rijeci Savi kod Mosta mladosti danas su pronađene ljudske kosti, a zagrebačka policija utvrđuje sve okolnosti događaja.

Policijska uprava zagrebačka za Hinu je potvrdila da su kosti pronađene oko 11.50 časova kod Mosta mladosti, u rijeci Savi, i da sada utvrđuju sve okolnosti događaja, a druge detalje iz policije za sada nisu željeli da komentarišu.

Hrvatski mediji prenose da su maloljetne osobe u vodi uz obalu pronašle plastičnu vrećicu u kojoj je bio veći kamen, ali i ljudska lobanja, kao i da je po završetku uviđaja lobanja prevezena u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku kako bi se obdukcijom utvrdio uzrok smrti i identitet osobe.