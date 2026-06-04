Udes u centru Banjaluke: Sudarili se automobil i motor

U centru Banjaluke danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali putnički automobil i motocikl.

Izvor: MONDO

Nesreća se dogodila na raskrsnici kod Narodnog pozorišta Republike Srpske, a na lice mjesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije.

Više detalja biće poznato nakon što nadležni organi obave uviđaj i utvrde okolnosti pod kojima je došlo do sudara.

Zbog udesa su se u ovom dijelu grada formirale veće saobraćajne gužve, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez i korišćenje alternativnih pravaca ukoliko je to moguće.

(Mondo)