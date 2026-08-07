Policija istražuje povezanost: Bačena bomba na lokal u Vitezu, ukradeni "golf" zapaljen u Novom Travniku

U Vitezu je nepoznata osoba ili više njih razbilo staklo na kliznim vratima ugostiteljskog objekta i bacilo nepoznatu eksplozivnu napravu koja je pričinila materijalnu štetu u objektu, saopšteno je iz MUP-a Srednjobosanskog kantona.

Izvor: mondo.rs

O svemu je obaviješten nadležni tužilac, a policija je obavila uviđaj.

U saopštenju se navodi i da je danas oko 11.00 časova policija na lokalitetu Bučička ravan, opština Novi Travnik, pronašla zapaljeno putničko vozilo "golf dva".

Osoba inicijala D.S. jutros je policiji prijavila da je iz garaže ukradeno ovo vozilo.

Kako su istakli iz policije, preduzetim mjerama i radnjama utvrđivaće se uzročno-posljedična veza izvršenja ova dva krivična djela.