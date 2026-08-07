Apel građanima Republike Srpske: Štednjom vode spriječiti restrikcije

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske apeluje na građane da racionalno i odgovorno koriste vodu usljed suše.

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"Usljed izuzetno visokih temperatura i dugotrajnog sušnog perioda, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske upućuje poziv svim građanima, poljoprivrednim proizvođačima i privrednim subjektima na maksimalno racionalno, štedljivo i namjensko korišćenje vode", saopšteno je.

Kako navode, dugotrajni izostanak padavina direktno utiče na smanjenje izdašnosti izvorišta, vodostaja rijeka i akumulacija.

"Vodovodni sistemi i komunalna preduzeća trenutno ulažu izuzetno visoke napore kako bi obezbijedili uredno vodosnabdijevanje za sva domaćinstva" poručili su iz ovog ministarstva.

Da bi se izbjeglo uvođenje restrikcija od strane lokalnih zajednica i vodovodnih preduzeća i sačuvala stabilnost vodovodnih sistema, Ministarstvo apeluje na građane da se pridržavaju sljedećih mjera:

- Smanjiti nepotrebnu potrošnju: Vodu iz vodovodne mreže koristiti isključivo za osnovne potrebe (za piće, pripremu hrane i higijenu).

- Obustaviti neracionalno trošenje: Apelujemo da se pitka voda ne koristi za zalivanje bašta, travnjaka, punjenje bazena, pranje vozila, platoa i trotoara.

(Mondo)