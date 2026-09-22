Epilog pečenja praseta u Botaničkoj bašti: Inspekcije se proglasile nenadležnim, jedna osoba kažnjena sa 200 KM

Nakon pečenja praseta u Botaničkoj bašti Zemaljskog muzeja, jedna osoba kažnjena je sa 200 KM, dok su se inspekcije proglasile nenadležnim.

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Osoba J. V. kažnjena je sa 200 KM nakon što su pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo izašli na teren zbog informacija da se u Botaničkoj bašti Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine okreće prase na ražnju.

Uprava Zemaljskog muzeja zatražila je konkretnu reakciju i sankcionisanje odgovornih, nakon čega su policijski službenici izdali prekršajni nalog na osnovu Odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira Općine Centar.

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica rekao je da su policijski službenici o slučaju obavijestili nadležne inspekcije, uprave i druge organe, ali da su se oni proglasili nenadležnim.

"Ne samo kao ministar unutrašnjih poslova, nego i kao čovjek i građanin ovog grada, pozivam nadležne na hitno rješavanje neriješenog statusa Zemaljskog muzeja i pratećih pravnih sporova, zaštitu nacionalnog spomenika i zaustavljanje sramoćenja i ponižavanja ustanove, grada i svih građana", kazao je Katica, prenosi Klix.

On je poručio da će policija postupati u okviru svojih nadležnosti, ali da je problem širi i zahtijeva uključivanje svih nadležnih institucija.

"Ne smijemo dozvoliti da se zbog nečijeg okretanja glave ili ograđivanja od nadležnosti, krši zakon, sramoti ovaj grad i njegovi građani", zaključio je Katica.