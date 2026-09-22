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"Pada prilično jako": Pao prvi snijeg u Srbiji, mještani iznenađeni padavinama pred kraj septembra

"Pada prilično jako": Pao prvi snijeg u Srbiji, mještani iznenađeni padavinama pred kraj septembra

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Na planini Goliji pao je prvi snijeg ove sezone, iznenadivši mještane pred kraj septembra.

Prvi snijeg na Goliji: Pahulje zabijelile planinu pred kraj septembra Izvor: Rina

Na planini Goliji, na području opštine Ivanjica, pao je prvi snijeg ove sezone. Pahulje su iznenadile mještane pred kraj septembra, dok se u nižim predjelima još uvijek bilježe znatno više temperature.

Prema riječima stanovnika golijskih sela, snijeg pada intenzivno, ali se zbog visoke temperature vazduha ne zadržava na tlu.

"Pada prilično jako, ali se pahulje odmah tope. Navikli smo na duge i hladne zime, ali snijeg u septembru ipak privlači pažnju", kažu meštani za RINU.

Golija je poznata po promjenljivim vremenskim uslovima, dugim zimama i snježnim padavinama koje se nerijetko javljaju i van zimskih mjeseci. Među mještanima ovog kraja prepričava se da je na planini snijeg tokom godina bilježen u gotovo svim mjesecima, osim u julu.

Iako snježni pokrivač za sada nije formiran, prvi snijeg najavio je dolazak hladnijih dana na području ivanjičkog kraja.

(RINA/MONDO)

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Srbija snijeg

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