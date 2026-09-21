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Više od 900 incidenata za godinu dana: Čopor majmuna okružio i izujedao muškarca u Japanu

Više od 900 incidenata za godinu dana: Čopor majmuna okružio i izujedao muškarca u Japanu

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Desetak majmuna napalo je muškarca u gradu Jugavara u japanskoj prefekturi Kanagava i više puta ga ugrizlo za ruke.

Čopor od desetak majmuna okružio i izujedao muškarca u Japanu Izvor: Shutterstock / Liliana Marmelo

Incident se dogodio rano ujutru, kada je muškarac prolazio pored ulaza u jedan hotel u gradu poznatom po prirodnim izvorima termalne i ljekovite mineralne vode, prenosi "Japan Tudej".

Majmuni su ga okružili i napali, nakon čega je prevezen u bolnicu na liječenje.

Majmuni pripadaju grupi poznatoj kao "te jedan", koja već duže vrijeme predstavlja problem za stanovnike Jugavare.

Prošle godine prijavljeno je više od 900 slučajeva u kojima su se majmuni ponašali agresivno ili prijeteće prema ljudima.

Lokalne vlasti od prošle godine traže dozvolu prefekture Kanagava za hvatanje cijele ove grupe, ali odobrenje još nije izdato. Uzrok sve agresivnijeg ponašanja majmuna nije poznat.

Lokalne vlasti upozorile su stanovnike i turiste da ih ne hrane i ne provociraju, kao i da obavijeste policiju ukoliko primijete grupu majmuna u gradu.

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