Porodična penzija neće biti automatski nastavljena: PIO fondu morate da dostavite određeni dokument

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske pozvao je korisnike porodične penzije da dostave potvrde o redovnom školovanju kako ne bi ostali bez primanja. Rok za srednjoškolce je 24. septembar, a za studente 24. oktobar.

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Iz Fonda podsjećaju djecu, korisnike porodične penzije na redovnom školovanju, da se tokom septembra i oktobra vrši obezbjeđivanje i evidentiranje potvrda za školsku 2026/2027. godinu.

"Za djecu korisnike porodične penzije, uzrasne dobi od 15 do 19 godina, koji pohađaju srednju školu, potvrdu o redovnom školovanju potrebno je dostaviti Fondu najkasnije do 24. septembra 2026. godine", navodi se u saopštenju.

Kada je riječ o starijim korisnicima, odnosno studentima starosti od 19 do 26 godina, rok za dostavljanje dokumentacije je mjesec dana duži, te su obavezni da svoje potvrde predaju do 24. oktobra ove godine.

Iz ove institucije apeluju na korisnike da školske potvrde dostave blagovremeno u najbližu poslovnicu Fonda u Republici Srpskoj, dok oni sa prebivalištem van Republike dokumentaciju šalju u nadležnu filijalu. To je, kako se ističe u saopštenju, neophodno kako bi se isplata porodične penzije mogla vršiti redovno i bez prekida.

O ovoj obavezi Fond je korisnike obavještavao i putem pisanih poruka na čekovima prilikom isplate penzija za jul, avgust i septembar. Ukoliko se rok prekrši, isplata primanja se automatski zaustavlja.

"Nedostavljanje potvrde o redovnom školovanju u navedenom roku znači da se dijete više ne nalazi na redovnom školovanju, nakon čega se vrši obustava isplate porodične penzije", naglašava se u saopštenju.

Takođe se navodi da, u okviru zakonskog postupanja, Fond PIO zadržava pravo da izvrši provjeru ispravnosti dostavljenih potvrda direktno kod škole ili fakulteta koji su izdali taj dokument.