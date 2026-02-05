Zbog zloupotreba ukinuta isplata putem punomoći: Penzije u Srpskoj ubuduće samo na lični račun

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) Republike Srpske obaviještava korisnike da se od 1. maja ukida isplata penzije putem punomoći date ovoj ustanovi.

Od tog datuma penzija će se isplaćivati isključivo na ime i lični račun korisnika prava, dok više neće biti moguća isplata trećim licima, po bilo kom osnovu punomoći.

Korisnici prava koji su do sada penziju primali putem punomoći, potrebno je da blagovremeno preduzmu neophodne radnje kako bi se obezbijedila nesmetana isplata penzije na njihovo ime, odnosno da dostave podatke o ličnom računu.

Iz Fonda navode da se ova mjera donosi s ciljem unapređenja pravne sigurnosti korisnika, sprečavanja mogućih zloupotreba i dodatne zaštite prava korisnika i sprečavanja nepripadajuće isplate sredstava, kao i usklađivanja sa važećim propisima i praksom u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.

U praksi su, nažalost, zabilježeni mnogi slučajevi zloupotrebe punomoći, koji najčešće podrazumijevaju njeno korištenje bez znanja ili saglasnosti korisnika, upotrebu zastarjele punomoći i dostavljanje falsifikovane dokumentacije.

Zabilježeni su i slučajevi da punomoćnici ne obavještavaju Fond o promjenama prebivališta korisnika, promjeni banke ili prelaska na drugi način isplate penzije. Bilo je neblagovremenog obavještavanja o smrti korisnika prava, kao i nastavaka podizanja penzije iako su prestali zakonski uslovi za to.

Iz Fonda su naveli jedan od primjera zloupotrebe zabilježen u slučaju lica čiji su inicijalima Š.B. sa prijavljenim prebivalištem u Banjaluci, dok je on sve vrijeme boravio u SAD, a da to nije prijavljeno.

Sve se saznalo tek nekoliko godina nakon prijave smrti, pri čemu je pričinjena šteta oko 100.000 KM.

Pravo na starosnu penziju korisniku priznato je od 1990. godine i penziju je zakonito primao do svoje smrti 2008. godine, ali je isplata penzije nastavljena i nakon smrti korisnika, a kao punomoćnik u dokumentaciji bila je navedena osoba koja je preminula 2011. godine, nakon čega punomoć više nije mogla imati pravno dejstvo.

Uprkos tome, isplata penzije je i dalje vršena putem pošte, a sredstava su preuzimala treća lica.

Naknadnim provjerama utvrđene su nepravilnosti u dokumentaciji i činjenica da je penzija isplaćivana bez zakonitog osnova, zbog čega je obustavljena dalja isplata i pokrenut postupak vraćanja neosnovano isplaćenih sredstava.

Fond se u proteklom periodu suočio i sa zloupotrebom punomoći u slučaju lica iz Gradiške čiji su inicijali M. G.

Penzija za april i maj 2025. godine isplaćena je na račun punomoćnika, prije nego što je u Fondu evidentirana smrt korisnika prava koja je utvrđena u junu 2025. godine, na osnovu izvoda iz matične knjige umrlih dostavljenog prilikom podnošenja zahtjeva za naknadu pogrebnih troškova, nakon čega je isplata penzije obustavljena.

Punomoćnik, kojem su prethodno isplaćene penzije za navedeni period, istovremeno je bio i podnosilac zahtjeva za naknadu pogrebnih troškova, te su mu i ta sredstva isplaćena.

Pri tome nije izvršen povrat neosnovano isplaćenih penzija, niti je ta činjenica uzeta u obzir prilikom odlučivanja o isplati pogrebnih troškova, što ukazuje na rizike i mogućnost zloupotrebe kod isplate penzije putem punomoći.

Fond je nakon evidentiranja smrti korisnika obustavio dalju isplatu, a postupak povrata neosnovano isplaćenih sredstava prema punomoćniku je u nadležnosti daljeg postupanja.

Sličan rizik uočen je i u slučaju lica čiji su inicijali S. DŽ. kada je penzija za februar 2025. godine isplaćena punomoćniku, dok je ček za mart 2025. godine vraćen Fondu od pošte sa naznakom smrti korisnika, prije unosa podataka u elektronsku matičnu knjigu umrlih.

Nakon toga je isplata penzije obustavljena, a nadležna služba je punomoćniku uputila pisanu opomenu pred tužbu radi vraćanja neosnovano isplaćenih sredstava.

U ovom slučaju je, zahvaljujući blagovremenom postupanju i naknadnim aktivnostima nadležnih službi Fonda, spriječena veća finansijska šteta, ali je istovremeno potvrđeno da isplata penzije putem punomoći predstavlja povećan rizik, koji u znatnoj mjeri zavisi od blagovremenih prijava trećih lica i spoljnih kontrolnih mehanizama.

Punomoćnicima korisnika prava koji penziju primaju putem pošte na prednjoj strani čeka za januarsku penziju štampano je obavještenje, a isto će biti i na čeku za februarsku i martovsku penziju.

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske poziva sve korisnike prava koji penziju primaju putem punomoćnika preko pošte ili banke da se, radi dodatnih informacija i pojašnjenja, obrate najbližoj poslovnici Fonda.

Cilj ove mjere je da se obezbijedi redovna, sigurna i transparentna isplata penzija, uz punu zaštitu interesa korisnika prava i sprečavanja isplate nepripadajućih sredstava.

