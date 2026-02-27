logo
Pijan "audijem" prošao kroz Gospodsku ulicu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su juče I.P. iz Banjaluke zbog počinjenih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.

Pijan "audijem" prošao kroz Gospodsku Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako je saopšteno iz PU Banjaluka, policija je oko 00.40 časova u Ulici Veselina Masleše uočila putničko vozilo marke „Audi“ koje se kretalo pješačkom zonom u centru grada.

Kontrolom je utvrđeno da vozilom upravlja I.P., a alkotestiranjem je kod vozača utvrđeno 1,51 grama po kilogramu alkohola u organizmu.

Protiv navedenog lica slijedi pokretanje prekršajnog postupka zbog kršenja Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH i Zakona o bezbjednosti saobraćaja Republike Srpske.

Podsjećamo, Ulica Veselina Masleše, poznatija kao Gospodska ulica, je pješačka zona u kojoj je zabranjen saobraćaj.

(Mondo)

