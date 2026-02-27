Addiko Bank i EBRD potpisali ugovor za finansiranje digitalnih investicija uz mogućnost povrata od 10%

Addiko Bank a.d. Banja Luka i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) potpisali su ugovor o implementaciji kreditne linije u okviru regionalnog programa “Go Digital in the Western Balkans”.

Izvor: Addiko banka/Promo

Ova kreditna linija, uz finansijsku podršku Evropske unije, namijenjena je malim i srednjim preduzećima s ciljem unapređenja konkurentnosti kroz digitalnu transformaciju, automatizaciju poslovnih procesa i zaštitu životne sredine. Preduzećima je omogućeno da ostvare povrat do 10% vrijednosti kredita kroz EU investicioni podsticaj.

Program „Go Digital in the Western Balkans“ predstavlja prvi integrisani projekat za Zapadni Balkan, koji kombinuje specijalizovano finansiranje za automatizaciju, digitalizaciju, konkurentnost i zelene tehnologije. Pomoću EBRD kreditnih linija i bespovratnih sredstava, malim i srednjim preduzećima se pruža podrška da unaprijede svoje procese, povećaju proizvodne kapacitete i poboljšaju kvalitet proizvoda u skladu sa direktivama EU.

Ovim sporazumom otvara se nova prilika za domaća preduzeća da modernizuju poslovanje i ulažu u tehnologije koje donose dugoročnu održivost, uz dodatnu finansijsku olakšicu kroz povrat dijela sredstava.

„Potpisivanjem ovog ugovora potvrđujemo našu posvećenost podršci domaćim preduzećima u procesu digitalne transformacije. Svjesni smo da su ulaganja u automatizaciju, digitalizaciju i zelene tehnologije ključna za dugoročnu održivost i konkurentnost, kako na domaćem, tako i na evropskom tržištu. Kroz kreditnu liniju „Go Digital in the Western Balkans“ želimo olakšati pristup finansiranju i omogućiti našim klijentima da uz EU investicioni podsticaj od 10%, unaprijede svoje poslovanje i budu spremni za izazove savremene ekonomije,“ izjavio je Slađan Stanić, predsjednik Uprave Addiko Bank Banja Luka.

„Stotine kompanija širom Bosne i Hercegovine već su ostvarile benefite od kredita i bespovratnih podsticaja u okviru programa Go Digital, a drago nam je što sada i klijenti Addiko banke Banja Luka imaju priliku iskoristiti ovu podršku. Ulaganja u digitalizaciju i zelene tehnologije donose opipljive rezultate u produktivnosti i konkurentnosti, zbog čega ostajemo posvećeni nastavku ovakve vrste podrške,“ izjavila je Stela Menlic, direktorica EBRD-a za Bosnu i Hercegovinu.

Potpisivanjem ovog ugovora, Addiko Bank Banja Luka i EBRD šalju jasnu poruku da je budućnost privrede u digitalizaciji i zelenim tehnologijama, te da su domaća preduzeća spremna da naprave iskorak ka modernijem i konkurentnijem poslovanju.

Addiko Bank Banja Luka od 01. marta 2026. poziva mala i srednja preduzeća da apliciraju za kreditna sredstva i ostvare dodatnih 10% kroz EU investicioni podsticaj.

