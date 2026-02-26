MOL izdao ultimatum Hrvatskoj: Drama zbog tranzita ruske sirove nafte

MOL postavio ultimatum JANAF-u da do sutra potvrdi da će propustiti nesankcionisanu rusku naftu.

Izvor: Shutterstock/Robson90/MONDO/Stefan Stojanović

Mađarska kompanija "MOL" izdao je saopštenje povodom nesankcionisane ruske nafte i postavili su ultimatum JANAF-u da do sutra, petka 27. februara, potvrde da će propustiti nesankcionisanu rusku sirovu naftu. U suprotnom će tu naftu, koja u Evropu stiže morskim putem, prijaviti slučaj Evropskoj komisiji i pokrenuti zahtjev za naknadu štete.

"MOL Grupa poziva JANAF da odmah pruži garanciju da će dozvoliti nesankcionisane pošiljke ruske sirove nafte koje stižu morem. Prema sankcijama EU i SAD-a, hrvatski operater naftovoda to mora učiniti. MOL očekuje direktan odgovor hrvatske kompanije najkasnije do 27. februara 2026. godine.

U slučaju odbijanja, MOL se može obratiti Evropskoj komisiji i pokrenuti zahtjev za naknadu štete. JANAF je odavno svjestan da su isporuke sirove nafte u Mađarsku i Slovačku preko naftovoda Družba prekinute. MOL je već predao relevantnu zvaničnu dokumentaciju hrvatskoj strani.

Pravila Evropske unije su jasna: ako se isporuka ruske nafte naftovodom u državu članicu bez izlaza na more prekine iz razloga koji su izvan kontrole te države, onda je dozvoljen uvoz ruske sirove nafte morem u tu državu članicu. Ovo tumačenje potvrdio je i nadležni organ mađarske vlade za sprovođenje sankcija u svom saopštenju.

Uredba ne sadrži nikakve preduslove koji bi zahtijevali prethodno odobrenje ili potvrdu od strane MOL-a ili bilo kog drugog pogođenog operatera. MOL-ova planirana kupovina ruske sirove nafte na moru takođe je u potpunosti u skladu sa američkim režimima sankcija.

Režim sankcija OFAC-a je javno dostupan, kao i spisak kompanija kojima je dozvoljeno da prevoze robu. Kompanije koje je MOL angažovao za transport i isporuku ruske sirove nafte nisu ni na jednoj američkoj listi ograničenja, uključujući i OFAC-ove. Prema relevantnim sankcijama EU i SAD, JANAF nema drugog izbora nego da propusti isporuke ruske sirove nafte koja stiže morem. Shodno tome, MOL hitno traži od JANAF-a da potvrdi da će prihvatiti pošiljke sirove nafte ruskog porijekla koje se prevoze morem i koje se legalno uvoze u skladu sa pravilima sankcija EU i SAD.

MOL naglašava da JANAF trenutno zauzima dominantnu poziciju na putevima transporta sirove nafte do rafinerija MOL-a. Odbijanje pružanja neophodnih usluga prevoza stoga može predstavljati zloupotrebu dominantnog položaja prema zakonu EU o konkurenciji.

Ako JANAF i dalje odbija da dostavi potvrdu o prevozu, MOL neće imati drugog izbora nego da kontaktira nadležne organe EU, uključujući i Generalni direktorat Evropske komisije za konkurenciju. MOL takođe navodi da će JANAF biti pravno i finansijski odgovoran za bilo kakvu finansijsku štetu nastalu usljed kašnjenja u prijemu sertifikata. MOL zadržava pravo da podnese zahtjev za naknadu štete protiv JANAF-a", navodi se u saopštenju mađarske kompanije.