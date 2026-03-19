Uhapšen na aerodromu: Osuđenik sproveden u KPZ Banjaluka na izdržavanje kazne

Sudska policija sprovela je juče u Kazneno-popravni zavod Banjaluka D.D. iz Teslića, koji je uhapšen na Aerodromu Banjaluka u Mahovljanima.

Izvor: Sudska policija RS

Kako je saopšteno, D.D. su uhapsili pripadnici Granične policije, postupajući po naredbi Osnovnog suda u Tesliću. Naredbom je određeno njegovo sprovođenje na izdržavanje jedinstvene kazne zatvora u trajanju od jedne godine i 10 mjeseci.

Riječ je o presudi za produženo krivično djelo krađe, kao i za krivično djelo neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga, u skladu sa Krivičnim zakonikom Republike Srpske.

Iz Sudske policije navode da je Okružni centar Doboj do sada zaprimio ukupno 40 sudskih naredbi za ovo lice, od čega je pet i dalje aktivno.

