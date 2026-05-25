"Slijedi pucnjava kakva nije viđena": Tramp zaprijetio u slučaju da propadnu pregovori sa Iranom

Donald Tramp izjavio je da pregovori SAD i Irana "dobro napreduju", ali je upozorio na moguće nove sukobe na Bliskom istoku ukoliko dogovor ne bude postignut.

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je na društvenoj mreži Truth Social da pregovori između Sjedinjenih Država i Irana "dobro napreduju", rekavši da će sporazum biti moguć samo ako je "dobar za sve strane". U suprotnom, upozorio je, moglo bi doći do novog talasa sukoba na Bliskom istoku.

"Ako ne bude sporazuma, povratak na bojno polje i pucnjava biće veći i jači nego ikad prije - a to niko ne želi", napisao je Tramp.

Abrahamov sporazum

Tramp je rekao da je u subotu razgovarao sa brojnim regionalnim liderima, uključujući saudijskog prestolonasljednika Mohameda bin Salmana, predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohameda bin Zajeda el Nahjana, katarskog emira Tamima bin Hamada el Tanija, turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana, egipatskog predsjednika Abdela Fataha el-Sisija, jordanskog kralja Abdulaha II i pakistanskog vojnog komandanta Asima Munira.

Rekao je da bi, pored mogućeg sporazuma sa Iranom, zemlje Bliskog istoka trebalo da se pridruže Abrahamovom sporazumu - diplomatskoj inicijativi pokrenutoj tokom njegovog prvog mandata, koja je dovela do normalizacije odnosa nekih arapskih zemalja sa Izraelom.

"Većina zemalja trebalo bi da bude spremna da ovo učini istorijskim događajem", napisao je Tramp.

TRUMP: Negotiations with the Islamic Republic of Iran are proceeding nicelypic.twitter.com/5LmJRJAwcd — Trump Truths (@trumptruthsbot)May 25, 2026

Sporazum sa Iranom mijenja Bliski istok

Tramp tvrdi da su Abrahamovi sporazumi donijeli ekonomski i društveni napredak sadašnjim članicama i tvrdio da bi proširenje sporazuma moglo donijeti "snagu, stabilnost i mir Bliskom istoku po prvi put u 5.000 godina".

Dodao je da bi Saudijska Arabija i Katar trebalo da budu među prvima koji će pristupiti sporazumu i rekao da bi mu bila čast ako bi mu se Iran jednog dana pridružio.

"Ako Iranpotpiše sporazum sa Sjedinjenim Državama, bila bi mu čast da bude dio ove koalicije", napisao je Tramp, javlja Index.

Na kraju saopštenja, rekao je svojim predstavnicima da započnu proces uključivanja novih zemalja u Abrahamske sporazume, koje je opisao kao jedan od najvažnijih diplomatskih projekata za budućnost regiona.