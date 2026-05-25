logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Slijedi pucnjava kakva nije viđena": Tramp zaprijetio u slučaju da propadnu pregovori sa Iranom

"Slijedi pucnjava kakva nije viđena": Tramp zaprijetio u slučaju da propadnu pregovori sa Iranom

Autor Mila Matović
0

Donald Tramp izjavio je da pregovori SAD i Irana "dobro napreduju", ali je upozorio na moguće nove sukobe na Bliskom istoku ukoliko dogovor ne bude postignut.

Tramp zaprijetio u slučaju da propadnu pregovori sa Iranom Izvor: Joseph Sohm/Shutterstock AI Generator/Shutterstock

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je na društvenoj mreži Truth Social da pregovori između Sjedinjenih Država i Irana "dobro napreduju", rekavši da će sporazum biti moguć samo ako je "dobar za sve strane". U suprotnom, upozorio je, moglo bi doći do novog talasa sukoba na Bliskom istoku.

"Ako ne bude sporazuma, povratak na bojno polje i pucnjava biće veći i jači nego ikad prije - a to niko ne želi", napisao je Tramp.

Abrahamov sporazum

Tramp je rekao da je u subotu razgovarao sa brojnim regionalnim liderima, uključujući saudijskog prestolonasljednika Mohameda bin Salmana, predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohameda bin Zajeda el Nahjana, katarskog emira Tamima bin Hamada el Tanija, turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana, egipatskog predsjednika Abdela Fataha el-Sisija, jordanskog kralja Abdulaha II i pakistanskog vojnog komandanta Asima Munira.

Rekao je da bi, pored mogućeg sporazuma sa Iranom, zemlje Bliskog istoka trebalo da se pridruže Abrahamovom sporazumu - diplomatskoj inicijativi pokrenutoj tokom njegovog prvog mandata, koja je dovela do normalizacije odnosa nekih arapskih zemalja sa Izraelom.

"Većina zemalja trebalo bi da bude spremna da ovo učini istorijskim događajem", napisao je Tramp.

Sporazum sa Iranom mijenja Bliski istok

Tramp tvrdi da su Abrahamovi sporazumi donijeli ekonomski i društveni napredak sadašnjim članicama i tvrdio da bi proširenje sporazuma moglo donijeti "snagu, stabilnost i mir Bliskom istoku po prvi put u 5.000 godina".

Dodao je da bi Saudijska Arabija i Katar trebalo da budu među prvima koji će pristupiti sporazumu i rekao da bi mu bila čast ako bi mu se Iran jednog dana pridružio.

"Ako Iranpotpiše sporazum sa Sjedinjenim Državama, bila bi mu čast da bude dio ove koalicije", napisao je Tramp, javlja Index.

Na kraju saopštenja, rekao je svojim predstavnicima da započnu proces uključivanja novih zemalja u Abrahamske sporazume, koje je opisao kao jedan od najvažnijih diplomatskih projekata za budućnost regiona. 

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ