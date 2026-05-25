Potraga na Visočici: GSS Prenj traga za nestalim planinarom

Autor Dušan Volaš
0

Pripadnici Gorske službe spasavanja (GSS) Prenj pokrenuli su akciju potrage za državljaninom Republike Hrvatske koji je nestao na području planine Visočica.

GSS Prenj traga za nestalim planinarom na Visočici Izvor: GSS Prenj

Prema dostupnim informacijama, nestali planinar je 24. maja planirao kretanje pravcem od vrha Vito prema vrhu Parić. Nakon toga, njegova ruta je podrazumijevala silazak do bivka "Zoran Šimić", a potom nastavak planinarskom stazom do vozila "pežo", hrvatskih registarskih oznaka.

S obzirom na to da je juče na Visočici boravio veliki broj planinara, iz GSS Prenj apeluju na sve koji imaju bilo kakvu informaciju o kretanju nestale osobe ili su ga eventualno vidjeli na navedenom području, da se hitno jave GSS Prenj ili Policijskoj upravi Konjic.

Nadležni naglašavaju da svaka informacija može biti od velikog značaja za uspješan ishod potrage.

